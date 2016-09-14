Almanya'da IŞİD zanlılarından biri tutuklandı



Almanya'da dün IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan üç Suriyeli'den birinin tutuklanmasına karar verildi.

Federal Savcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Federal Yargıtay soruşturma hakimleri, 26 yaşındaki zanlının ifadesinin alınmasının ardından tutuklanmasına hükmetti. 17 ve 18 yaşlarındaki diğer iki zanlı ise ifadelerinin alınnması için Federal Yargıtay'a sevkedildi. Hakimlerin ifadelerin ardından iki zanlı hakkında karar vereceği bildirildi.

Federal Başsavcılık üç zanlıyı IŞİD'in talimatıyla Almanya'ya gelmekle suçluyor. Zanlıların bir saldırı talimatı alarak bunu gerçekleştirmek için Almanya'ya geldikleri ya da olası bir talimata karşı hazır bekledikleri tahmin ediliyor. Savcılık zanlılara somut bir saldırı talimatı verilmediğini belirtiyor.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere dün yaptığı açıklamada, zanlıların Paris saldırılarının failleri ile aynı insan kaçakçıları tarafından Avrupa'ya getirildiğini tahmin ettiklerini söyledi. Bakan de Maizière ayrıca zanlıların pasaportlarının Paris saldırılarının faillerinin belgeleri ile aynı elden çıkmış olduğu izlenimine sahip olduklarını belirtti. Üç zanlı dün Almanya'nın kuzeyinde mülteci yurtlarına yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı.