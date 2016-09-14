T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da IŞİD zanlılarından biri tutuklandı

Almanya'da dün IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan üç zanlıdan biri tutuklandı. Diğer iki zanlı ise mahkemeye sevk edildi.

14 Eylül 2016 16:01


Almanya'da dün IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan üç Suriyeli'den birinin tutuklanmasına karar verildi.

Federal Savcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Federal Yargıtay soruşturma hakimleri, 26 yaşındaki zanlının ifadesinin alınmasının ardından tutuklanmasına hükmetti. 17 ve 18 yaşlarındaki diğer iki zanlı ise ifadelerinin alınnması için Federal Yargıtay'a sevkedildi. Hakimlerin ifadelerin ardından iki zanlı hakkında karar vereceği bildirildi.

Federal Başsavcılık üç zanlıyı IŞİD'in talimatıyla Almanya'ya gelmekle suçluyor. Zanlıların bir saldırı talimatı alarak bunu gerçekleştirmek için Almanya'ya geldikleri ya da olası bir talimata karşı hazır bekledikleri tahmin ediliyor. Savcılık zanlılara somut bir saldırı talimatı verilmediğini belirtiyor.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere dün yaptığı açıklamada, zanlıların Paris saldırılarının failleri ile aynı insan kaçakçıları tarafından Avrupa'ya getirildiğini tahmin ettiklerini söyledi. Bakan de Maizière ayrıca zanlıların pasaportlarının Paris saldırılarının faillerinin belgeleri ile aynı elden çıkmış olduğu izlenimine sahip olduklarını belirtti. Üç zanlı dün Almanya'nın kuzeyinde mülteci yurtlarına yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaIŞİDSuriyeliSavcılıkFederal YargıtayBaşsavcılıkBakanı ThomasMaiziereParisAvrupaMaizièreDeutsche Welle Türkçe dpa HT/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24