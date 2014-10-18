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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da IŞİD operasyonu

Almanya'nın 7 eyaletinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalandı.

18 Ekim 2014 18:31


Federal Savcılık tarafından koordine edilen terörle mücadele operasyonunda Kuzey Ren-Vestfalya, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde 15 ayrı konuta baskın düzenlendi.

Aachen'da Tunus vatandaşı Kamil Bin Yahya S. (38) ile Rus vatandaşı Yusuf G. (28) yakalandı. Gözaltına alınan ve isimleri belirtilmeyen 2 zanlının daha Pazartesi sorgu hakimi karşına çıkarılıp çıkarılmayacağına ifadesi doğrultusunda karar verileceği açıklandı.

Zanlılar, IŞİD ve "Ahrar El Şam" isimli yabancı terör örgütleri için para ve muhtelif malzeme toplamakla suçlanıyor. Zanlıların Irak ve Suriye'ye para ve malzemenin yanı sıra militan girişini de sağladığı belirtiliyor.

Federal Savcılık'tan operasyonla ilgili verilen ilk bilgilere göre, Kamil Bin Yahya S. isimli zanlı IŞİD'e 3 bin 400 euro nakit para ve bin 100 euro değerinde giysi sağladı. Kamil Bin Yahya S.'nin Yusuf G. ile birlikte Almanya'dan Suriye'ye 17 yaşındaki bir kişinin girişini ayarladığı kaydedildi. Operasyonda hedef alınan diğer zanlıların ise "Ahrar El Şam" örgütüne 130 bin euro değerinde 7 bin 500 çizme, 6 bin askeri parka ve 100 gömlek tedarik ettiği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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