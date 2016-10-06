Almanya'da IŞİD militanına hapis cezası

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde "Suriye'deki yabancı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dört sanığın yargılandığı davada karar verildi. Sanıklar arasındaki Kerim Marc B., Suriye'de IŞİD'e üye olmaktan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Perşembe günü görülen karar duruşmasında Kerim Marc B., hakkındaki suçlamaları reddetti. İddianamede Kerim Marc B.'nin, 2013 Mart ayında Almanya’dan Suriye'ye geçtiği ve Ekim ayı başında IŞİD'e katıldığı yer alıyor. Suriye'de yaralanan ve tedavi için 2014 yılı Ocak ayında kısa süre yeniden Almanya'ya gelen Kerim Marc B.'nin daha sonra savaşmak üzere yeniden Suriye'ye döndüğü ve Suriye'de "Ebu Zülfikar" adını kullandığı belirtildi.

Kerim Marc B.'nin 2014 Eylül ayında yeniden Almanya'ya dönme kararı aldığı ve bunun için 2015 yılı Ocak ayında yasadışı yollardan Türkiye'ye geçtiği ve orada gözaltına alındığı belirtildi. B.'nin Almanya'da genç yaşlarda Selefi gruplar içinde tanınan bir isim olduğu ve Kuran-ı Kerim dağıtılan "Lies!" (Oku) kampanyasına da katıldığı bildirildi.

Mahkeme Marc B. ile birlikte 30 ile 50 yaşları arasında üç sanığın daha suçlu olduğuna hükmetti. Suriye'de Ahrar El Şam örgütüne destek vermek suçuyla üç sanık iki yıla kadar tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Dört sanığa ayrıca Suriye'ye askeri giysi göndermek suçlaması da yöneltildi. Sanıkların, 130 bin Euro değerinde 7 bin 500 askeri bot, 6 bin kaban ve 100 askeri gömlek tedarik ettikleri belirtildi.

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DW/dpa/AFP, GA/ÇA