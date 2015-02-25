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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da iş mahkemesinden tartışmalı cinsel istismar kararı

Almanya'da cinsel istismar iddiasıyla açılan bir davada iş mahkemesinin verdiği karar tartışmaya neden oldu.

25 Şubat 2015 15:40


Solingen'deki İş Mahkemesi, cinsel taciz nedeniyle hakkında dava açılan Solingenli bir firmanın yöneticisinin işten atılması gerekmediğine hükmetti. Mahkemeden yapılan açıklamada, "söz konusu yöneticinin iş gezisi sırasında çalışanını uykusundan uyandırıp tacizde bulunması 'kuvvetle muhtemel' olsa da işten atılmasını gerektirecek yeterli şüphenin oluşmadığı" kaydedildi.

Mahkeme, tacize uğradığını iddia eden erkek çalışanın, müdürünün işten çıkarılması talebini reddetti.

Davacı, yöneticisinin 2013 yılının nisan yılında, yaptıkları bir iş gezisi sırasında kendisini taciz ettiğini öne sürmüştü. Yönetici, ağırlaştırılmış cinsel taciz suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak devam eden temyiz süreci nedeniyle cezası henüz kesinleşmedi.

Söz konusu yönetici kendine yapılan suçlamaları reddediyor ve cinsel yakınlaşmanın iki tarafın da rızası ile olduğunu savunuyor.

Yönetici iş sözleşmesinin feshedilmesini reddetti ve iş yerindeki eski pozisyonuna geri döndü. Tacize uğradığını iddia eden teknisyen ise başka bir bölüme atandı. Bu duruma tepki gösteren teknisyen yöneticisinin işten atılması için iş mahkemesine başvurdu. Ancak mahkeme yeterli şüphenin oluşmadığı hükmüne vardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaMahkemesiSolingenliDeutsche Welle Türkçe DW/DPA BD/NH

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