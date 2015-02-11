Almanya'da iş mahkemesinden cinsel taciz kararı



Erfurt'taki Federal İş Mahkemesi, Kuzey Ren-Vestfalya'dan bir oto tamircisinin başvurusunu karara bağladı. Tamirci, işyerinde bir kadına sözlü ve elle tacizde bulunduğu gerekçesiyle işten çıkartılmıştı.

Dosyaya göre 2012 yılında meydana gelen olay şöyle gelişti: Oto tamircisi, aynı işyerinde birlikte görev yaptığı temizlik görevlisi kadına işletmenin soyunma odasında yaklaşarak önce "gögsünün güzel olduğunu" söyledi, ardından kadının göğsüne eliyle dokundu. Kadın itiraz edip sözlerine ve hareketine son vermesini isteyince tacizci eylemine son verdi.

Bir süre sonra idareye çağrılan tamirci olayı itiraf etti ve bir daha tekrarlanmayacağı konusunda söz verdi. Buna rağmen tamircinin işine son verildi. Temizlikçi kadından özür dilemesi ve manevi tazminat ödemesi de durumu değiştirmedi. Tamirci işten haksız yere çıkarıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

'İşverenin tutumu orantısız'

Sözlü ve elle tacizin bu olayda sabit olduğunu doğrulayan Federal İş Mahkemesi, buna rağmen işverenin tutumunun "orantısız" olduğuna hükmetti. Mahkeme, tamircinin cinsel tacizi bir alışkanlık haline getirmediğine dikkat çekti. Mahkeme heyeti, tamirciye işyerince çıkış yerine uyarı cezasının verilmesinin yeterli olacağına hükmetti.

İş ihtilafları konusunda Almanya'nın en üst yargı kurumu konumundaki Federal İş Mahkemesi, "durumun özgüllüğünün dikkate alınması gerektiğine" işaret etti. 2011 yılına ait bir başka davaya dikkat çeken mahkeme heyeti, her iki olayın mukayesesinin zor olduğunu vurguladı. Söz konusu davada bir kadın çalışana cinsel tacizde bulunduğu için uyarı alan mobilya şirketinin yöneticisi, uyarıya rağmen bir süre sonra bir başka personele daha tacizde bulunmuştu.