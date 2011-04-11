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Dünya

ALMANYA'DA IRKÇILAR KULÜBEYİ ATEŞE VERDİ BERLİN (A.A)

11 Nisan 2011 19:45

-ALMANYA'DA IRKÇILAR KULÜBEYİ ATEŞE VERDİ BERLİN (A.A) - 11.04.2011 - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Winterbach kentinde cumartesi gece yarısından sonra çıkan kavgada, aşırı sağcılar, 5 Türk ve İtalya'nın sığındığı kulübeyi ateşe verdi. Kulübedekilerin alevlerden kaçmayı başardığı belirtildi. Polis, 6 Türk ve 3 İtalyanın Cumartesi gecesi eğlenceden dönerken, aşırı sağcı bir grupla karşılaştığını, aşırı sağcıların, yaya yabancılardan birini araçla ezmeye çalıştığını, bunun üzerine kavga çıktığını bildirdi. Yabancılardan beşinin, bir kulübeye sığındığını kaydeden polis, aşırı sağcıların bu kulübeyi ateşe verdiğini açıkladı.  Olayla ilgili olarak dün gözaltına alınan 14 aşırı sağcının ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı bildirildi.

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