Almanya'da ırkçı zirve başlıyor

Belçika, İtalya, Avusturya, İspanya, İtalya başta olmak üzere ırkçı grupların temsilcileri Köln’de buluşacak. Köln’e minareli cami yapılmasına izin vererek şimşekleri üzerine çeken Köln Belediye Başkanı Schramma, kent sakinlerini evde kalmaya çağırdı.

Almanya’nın Köln kentinde bugün, ırkçı ve aşırı sağcı gruplar, büyük bir İslam ve göçmen karşıtı kongrede buluşuyor.



"Anti İslam Konferansı" adı altında düzenlenen gösteriye, Almanya’dan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden aşırı sağcı ve ırkçı gruplar katılıyor. Gösteriye, Belçika’dan aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi lideri Filip Dewinter, Avusturya’daki Özgürlük partisi’nden çok aşırı bulunarak atılan Avrupa Parlamentosu vekili Andreas Moelzer, İtalya’nın Kuzey Ligi’nden göçmen karşıtı Mario Borghezio gibi ırkçı görüşün aşırılık yanısı isimleri de katılıyor. Gösteriye Fransız eski aşırı sağcı lider Jean-Marie Le Pen de davet edildi. Ancak Le Pen, gösteriye katılamayacağını bildirdi.



İki gün sürecek konferansı, minareli cami yapımına karşı çıkan Pro-Köln (Köln İçin) isimli aşırı sağcı grup düzenliyor. Grubun, Belçikalı destekçileri Köln’e getirmek için otobüs tuttuğu da belirtiliyor. Gösteriye, Avusturya, İspanya ve İngiltere’den de destekçilerin katılması bekleniyor. İslamlaşma Karşıtı Kongre’ye katılanların sayısının birkaç bini bulacağı tahmin ediyor. Polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Kente cami yapılmasına yeşil ışık yakarak aşırı sağcıların şimşeklerini üzerine çeken Köln Belediye başkanı Fritz Schramma, kent sakinlerini evde kalmaya çağırdı.



Evinizde kalın



Schramma, yayınladığı bildiride, "Evinizde kalın. Kapılarınızı, pencerelerinizi sıkı sıkı kapatın, panjurlarınızı indirin. Köln İçin ve yardakçılarının kentte hoş görülmediğini kanıtlayın" dedi. Schramma, şöyle devam etti:



"Köln, Hıristiyan ve Müslüman kentidir. Dini olanların ve olmayanların kentidir. Bizim kentimiz, çeşitliliği ve toleransıyla tanınır. Popülist aşırı sağcı fare yiyiciler, açıkça dışlanmak istiyorlar. Ve korkuyu körükleyenler, burada hoş karşılanmaz."



Polis yetkilileri, Pro-Köln başta olmak üzere, aşırı sağcı grupların şiddet olaylarına neden olabileceğini belirterek, halkı uyanık olmaya ve tahriklere kapılmamaya çağırdı. Polis şefi Michael Temme, "Bu gösteri için çok iyi hazırlandık. Şiddete asla izin vermeyeceğiz. İşimizin zor olduğunun bilincindeyiz" dedi. Ayrıca yarın, ırkçı ve aşırı sağcılara karşı sivil toplum örgütleri bir eylem düzenlemeye hazırlanıyor. Gösteriye 40 ile 60 bin kişinin katılabileceği söyleniyor.



Le Pen katılmıyor



PRO-Köln grubu, kongreye Fransız aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen’in de katılacağını iddia etmişti. Ama Ulusal Cephe’nin lideri olan Le Pen (80) adına yapılan açıklamada, Fransız politikacının katılmayacağı belirtildi. Le Pen geçtiğimiz günlerde 2010 yılındaki parti kongresinde emekli olmaya hazırlandığını açıklamıştı.



Kölsch birası yok



Almanya’nın Köln kentinde yarın aşırı sağcıların düzenleyeceği Anti-İslam Konferansı’na esnaf tepki gösterdi. Avrupa’nın dört bir yanından ırkçı grup temsilcilerinin katılacağı konferansın ikinci gününde düzenlenecek gösteri sırasında esnaf kepenk kapatacak. Cafe ve birahanelerde Köln’ün ünlü birası ’Kölsch’ satılmayacak.