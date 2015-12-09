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Dünya

Almanya'da ırkçı cinayetler davasının baş sanığı suçunu itiraf etti

NSU üyesi Beate Zschaepe dava süreci boyunca suskunluğunu korumuştu

09 Aralık 2015 13:49

Almanya'da 8'i Türk 9 kişiyi öldüren ırkçı NSU örgütü davasının baş sanığı  Beate Zschaepe  cinayetlerde suç ortağı olduğunu itiraf etti. Zschaepe dava süreci boyunca suskunluğunu korumuştu.

Nazi gelini lakaplı Beate Zschaepe'nin suskunluğunu bozacağı açıklanmıştı. Dört senedir devam eden dava sürecinde sessizliğini koruyan Zschaepe'nin ifadesinin, avukatı Mathias Grasel tarafından mahkeme heyetine okunacağı kaydedilmişti.

Davada örgütün işlediği öne sürülen cinayetlerden ve gerçekleştirdiği bombalı saldırılardan etkilenen çoğu Türk 70'in üzerinde mağdur, müdahil olarak yer alıyor. NSU üyeleri, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk, 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar gerçekleştirmek ve banka soygunları yapmakla suçlanıyor.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor. Örgütün diğer üyeleri Böhnhardt ve Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygunu gerçekleştirdikten sonra polisin takibinden kurtulmak için saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

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