Almanya'da "ırkçı" asker krizi: Mülteci taklidi yaparak siyasilere saldırı planlamış!

Almanya Savunma Bakanlığı ile ordusu arasında Suriyeli mülteciymiş gibi davranarak Alman siyasetçilere saldırı planlamakla suçlanan "ırkçı asker" gerilimi yaşanıyor. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in üsteğmen Franco A.'nın aylarca kendini Suriyeli sığınmacı olarak tanıtarak saldırı hazırlığı yaptığı gerekçesiyle geçen hafta tutuklanmasının ardından orduyu zayıf yönetimle eleştirmesi ülkedeki bazı siyasilerin ve ordu mensuplarının tepkisini çekti.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, askeri kuvvetlerde ırkçı asker ve son dönemde patlak veren skandallarla ilgili ordu komuta kademesine "tutum ve liderlik sorunları" eleştirisi yaptı.

Von der Leyen'in Perşembe günü 100 üst düzey subayla bir araya gelmesi bekleniyor. Alman Bakan ordu içinde "karanlık noktalara ışık tutacağını ve bunun zor, acı verici ve tatsız olacağını" açıklamıştı.

Alman ordusu ise Von der Leyen'i kendilerini karalamak ve üç yıldır bulunduğu görevinde sorumluluk almamakla suçluyor.

Son dönemde hükümet ile ordu arasında yaşanan gerilim, geçen hafta içerisinde Alman polisinin adı Franco A. olarak açıklanan 28 yaşındaki bir askeri gözaltına almasıyla derinleşti. Franco A., ırkçı saldırılar planlamakla suçlanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ırkçı saldırı planlama şüphesiyle göz altına alınan askerle ilgili konuyu açıklığa kavuşturmak isteyen savunma bakanına destek çıktı.

Yapılan açıklamada, "Başbakan ve tüm Alman hükümeti Franco A. dosyasının her katmanını aydınlatma konusunda Savunma Bakanı'na Alman Silahlı Kuvvetleri konusunda tümüyle destek veriyor" dendi.

Von der Leyen, Merkel'le yaptığı ABD gezisini yarıda keserek ordu içindeki skandalla ilgilenmek için Almanya'ya geri dönmüştü.

Kendini Şamlı manav olarak tanıttı

Geçen hafta Alman polisi savcıların Franco A. olarak duyurdukları bir askeri göz altına almıştı.

Franco A.'nın Ocak 2016'da kendisini Suriyeli mülteci olarak kaydettirdiği ve askerin üstünde aralarında eski Alman Cumhurbaşkanı ve Adalet bakanının da bulunduğu beş olası hedefin yer aldığı bir saldırı listesine rastlandığı açıklandı.

Geçen hafta yakalanan 28 yaşındaki yüzbaşı Franco A. Fransa-Almanya sınırındaki Strasbourg yakınlarındaki bir askeri üste görev yapıyordu.

Franco A. Avusturya'da Viyana havalimanında Şubat ayında dolu bir silahla yakalanmasının ardından Alman yetkililerin dikkatini çekti.

Asker hakkında yürütülen soruşturmada Franco A.'nın 2015 yılında Almanya'ya akın eden mültecilerin arasına karışarak kendisine sahte bir kimlik hazırladığı ortaya çıktı. Franco A. kendisini "David Benjamin" ismiyle Şamlı bir manav olarak tanıttı.

Hiç Arapça konuşmayan açık sarı saçlı Franco A.'nın siyasi sığınma hakkı ve mülteci merkezlerinde konaklama imkanı ve devlet yardımı almayı nasıl başardığı henüz bilinmiyor.

Alman savcıları askerin aşırı sağcı görüşleri olduğunu, en az bir kişiyle suç ortaklığı yaptığını ve yabancılara suç atabilmek için saldırı planladığını açıkladı.

Alman politikacıların isimlerinin olduğu "ölüm listeleri"

Alman medyasında çıkan haberlere göre Franco A. eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, bazı bakanlar ve sol görüşlü milletvekilleri gibi üst düzey politikacıların isimlerinin bulunduğu "ölüm listeleri" taşıyordu.

Askerin 2014 yılında teslim ettiği yüksek lisans tezinde Batı uygarlığının göçle son bulacağı teorisini ileri sürdüğü de ortaya çıktı.

Buna karşın askerin tezi bir şekilde disiplin cezası almadan "gömüldü". Savunma Bakanı Von der Leyden bu konuda orduyu "yanlış anlamak ya da başka yöne bakmakla" suçluyor.

Alman ordusunda cinsel taciz iddiası

Soruşturmanın başında Franco A.'nın çalıştığı askeri üste bir tüfekte Nazi işaretinin kazınmış olduğu da ortaya çıktı.

Von der Leyen ayrıca ordu içindeki başka skandalların bulunduğunu açıkladı. Orduya yeni girenlere aşağılayıcı ve sadistçe törenler uygulandığı ve kadın askerlerin boru dansına zorlandığı da söylendi.

Alman Savunma Bakanı geçen ay ordudaki bu sorunlarla ilgilenmesini istediği Tümgeneral Walter Spindler'ı hızlı hareket etmediği gerekçesiyle görevden aldı.

Alman askeri istihbaratı ise ordu içinde aşırı sağcı sempatileri olduğu iddia edilen 280 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Alman medyası ise Alman Savunma Bakanı'nın daha önce görülmediği kadar eleştiriye maruz kaldığını yazdı.

Spiegel dergisi Afganistan ve Mali'deki görevlerinde yeterince takdir görmeyen Alman ordusundaki pek çok askerin Von der Leyen'in son açıklamalarıyla hakarete uğramış hissettiği yorumunu yaptı.

Alman Bakan tepkilerin üzerine "pek çok askerin kusursuz ve mükemmel görev yaptığını" söyledi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt da konunun çok ciddi olduğunu çünkü "bakanların dış gezileri genelde bir darbe tehlikesi olduğunda iptal ettiklerini" yazdı.

Yedi çocuğu bulunan ve Almanya'nın ilk kadın savunma bakanı olan Von der Leyden'in Merkel'den sonra başbakan olabileceği konuşuluyor.