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Dünya

ALMANYA'DA İNGİLTERE KORKUSU ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2011 13:39

-ALMANYA'DA İNGİLTERE KORKUSU ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, şu an için, ülkedeki büyük şehirlerde gençlerin İngiltere'dekinin benzeri şekilde kargaşa çıkaracağına dair işaret bulunmadığını söyledi. Friedrich, Alman Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, son yıllarda Almanya'da sosyal uyumda büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti. "İngiltere'deki sosyal gerilimler neyse ki şu an bizim ülkemizde yok" diyen İçişleri Bakanı, bu ortamı sağlamak için tüm toplumsal güçlerin büyük özveriyle çalıştığını kaydetti.  Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'deki gelişmelerden ders çıkarılması gerektiğini bildirdi.   İngiltere'deki olayların kriminal enerji, devletin küçümsenmesi ve belirli toplumsal tabakaların dışlanmasının sonucu olduğunu söyleyen Wendt, aynı "yüksek tehlikeli karışımın" Almanya'da da bulunduğunu belirtti. Özellikle Hamburg ve Berlin gibi büyük şehirlerde, hiç yoktan benzer olayların patlak verebileceği uyarısında bulunan Wendt, 1 Mayıs'taki protestoları örnek gösterdi. Almanya'da da polis ve siyasilerin benzer yoğunluktaki olayların ilk günlerinde İngiltere gibi zor durumda kalabileceğini ifade eden Wendt, bunun sebebinin, kargaşa çıkaranların modern iletişim yöntemleri kullanması olduğunu bildirdi. Olaylara sebep olanların göz açıp kapayana kadar farklı bir noktada yeniden toplanabildiğini belirten Wendt, böyle durumlarda polisin her zaman "sonra gelen" olduğunu söyledi. Wendt, sosyal iletişim ağlarını ve diğer modern iletişim yöntemlerini daha iyi takip edebilmek için personel sayısının ve teknik donanımın artırılmasını istedi.

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