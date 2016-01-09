Almanya'da iltica yasası sertleştiriliyor



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Mainz kentinde düzenlenen çalıştayından sonra açıklama yapan Genel Başkan ve Başbakan Angela Merkel, getirilecek yeni düzenlemelerin yerli halkın olduğu kadar sığınmacıların büyük çoğunluğunun da yararına olacağını söyledi. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile İltica Yasası'yla ilgili değişiklikler konusunda ivedilikle bir uzlaşma sağlayacaklarına inandığını vurgulayan Merkel, "Hangi yasal değişiklikleri hayata geçirebileceğimiz kısa sürede belli olur" dedi.

Merkel, alınacak önlemlerin SPD ile görüşmeler sırasında netlik kazanacağını belirtirken, tecilli de olsa hapis cezası alan sığınmacılara iltica hakkı tanınmamasının sözkonusu olabileceğini kaydetti.

İktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yönetim kurulunun Mainz kentinde dün başlayan ve bugün sona eren çalıştayında kabul edilen "Mainz Açıklaması" başlıklı metinde yasaların sertleştirilmesiyle kamu güvenliği ve kamu düzeninin olağanüstü bir tehlike karşısında da sağlanabilmesi amacıyla yasal hükümlerin sertleştirilmesi gerektiği yer aldı.

Metinde yasal değişiklikler kapsamında şüphe gerektirecek durumlar dışında da kimlik kontrollerinin yapılmasına olanak sağlanması isteniyor.

SPD'den destek

CDU'nun iktidar ortağı Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) de suç işleyen sığınmacı ve mültecilere sert yaptırımlar uygulanmasına sıcak bakıyor. SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Bild gazetesine yaptığı açıklamada suç işleyen sığınmacıların ülkelerine iade edilebilmesi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm imkanların sınanması gerektiğini söyledi.