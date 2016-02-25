Almanya'da iltica hakları kısıtlanıyor



Meclisteki oylamaya katılan 429 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 147 vekil "hayır" dedi. Dört milletvikili ise çekimser yönde görüş bildirdi.

Oylamaya geçilmeden önce iktidardaki Hristiyan Birlik partileri (CDU-CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) milletvekilleri söz alarak 2. İltica Paketi'ni savunan konuşmalar yaptılar. Buna karşın muhalefet partileri tasarıyı eleştirdi.

Hükümet adına konuşan Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz (SPD), yasada aile birleşiminin zorlaştırılmasını öngören maddenin çok az kişiyi olumsuz etkileceğini ileri sürdü.

Pakette neler var?

Pakete göre ‘geçici koruma‘ statüsündeki sığınmacıların yakın aile fertlerini yanlarına almak için Almanya'ya iltica başvurusu tarihinden itibaren iki yıl beklemesi gerekecek. Ancak Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da yaşayan aile fertlerinin kontenjanlar oluşturularak öncelikli olarak Almanya'ya getirilmesi öngörülüyor.

İltica Paketi, aralarında ‘güvenli ülkeler'den gelenlerin de bulunduğu belirli sığınmacı gruplarının ayrı kabul merkezlerine alınarak başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını da içeriyor. Sığınmacıların, barındıkları merkezlerden belli bir mesafe içinde kalmaları ve bu bölgenin dışına çıkamamaları anlamına gelen ‘ikamet zorunluluğu'nun daha sıkı kontrolü üzerinde de uzlaşıldı

Eğitim görenler kalabilecek

İltica Paketi ayrıca sınır dışı işlemlerinde sağlık durumunu göz önünde bulunduran düzenlemeyi de sertleştiriyor. Buna göre artık sadece ölümcül tehlike içeren ağır hastalıklar durumunda sınır dışı ertelenebilecek..

Almanya'da eğitim görmeye başlamış sığınmacılara ise eğitimlerini tamamlamaları ve ardından iki yıl çalışabilmeleri imkanı tanınacak. Bu süre için sığınmacıya oturma izni garantisi verilecek.

İltica Paketi cuma günü Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulacak. Paket burada onaylandıktan sonra yürürlüğe girebilecek.