Almanya'da ilkbahar tahmin raporu açıklanıyor



Raporda güçlü ekonomik büyüme beklentisinin dile getirilmesi bekleniyor.

Federal hükümetin ilkbahar tahmin raporu ise önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel tarafından Çarşamba günü açıklanacak. Alman hükümetinin ocak ayında açıkladığı yıllık tahmin raporunda yüzde 1,5 oranında büyüme beklentisi dile getirilmişti.

Almanya'da Gayrı Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) 2014'teki büyüme hızı yüzde 1,6'yı bulmuştu.

Özel nihai tüketim harcamaları, düşen enerji maliyetleri ve zayıf Euro ekonomik canlılıkta etkili oluyor. 2014 yılında tüketim harcamaları yüzde 0,8, özel sektörün yatırımları ise yüzde 0,4 oranında arttı.

Ekonomik canlanmada dış ticarete de önemli pay düşüyor. Geçen yıl ihracat yüzde 1,3 ile, yüzde 1’de kalan ithalattan daha hızlı büyüdü.