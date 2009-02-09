Almanya'da ilk imam okulu

Almanya’da ilk Almanca eğitim veren İmam Okulu, Berlin’in Karlshorst ilçesinde açıldı.



Özel olan ve büyük ölçüde bağışlarla açılan İmam Okulundaki derslere yakın bir zamanda başlanacağı, şimdilik hazırlık kurslarının verildiği belirtildi.

Okul derneğinin Müslüman olan Alman başkanı Alexander Weiger, okulun sadece Berlin eyaleti okul kayıt listesine alınmasını beklediklerini, ilk aşamada imam olarak eğitim almak isteyen gençler için iki sınıfta 16’şar kişiye ders vereceklerini ifade etti.

Eğitim süresinin 6 yıl olduğu ve her yıl için derslere katılanlardan kişi başına 4 bin Avro isteneceği, dersleri başarıyla tamamlayanların cami derneklerine giderek görev yapabilecekleri kaydedildi.



Karlshorst Belediye Başkanı Christine Emmrich, İmam Okulu fikrine çok sıcak baktığını ifade ederek, aşırı sağcıların bu okula karşı başlattıkları kampanyanın hiçbir şekilde ilgi görmemesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Berlin eyaletinin uyum sorumlusu Günter Piening de okul projesini ilgiyle izlediğini, bununla birlikte Almanya’daki imamlar için yüksek eğitim verilmesi konusunun düşünülmesi gerektiğini belirtti.

İmam Okulunu kuran Buhara Enstitüsünün Başkanı Yaşar Erkan, yaptığı açıklamada, uyuma katkı sağlamak amacıyla derslerin Almanca yapılmasına karar verdiklerini, ek ders olarak din, Kur’an-ı Kerim, Arapça ve Türkçe derslerinin de verileceğini söyledi.

Dersler için ödenen paranın boşa gitmeyeceğine inandığını ifade eden Erkan, böyle bir okul açmadan önce yaptıkları araştırmada imam olmak isteyen gençlerin sayısının çok fazla olduğunu ve böyle bir ihtiyacın bulunduğunu tespit ettiklerini sözlerine ekledi. (aa)

