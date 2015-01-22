Almanya'da iki IŞİD üyesi tutuklandı



Mustafa C. ve Sebastian B. isimli zanlılar, "yabancı bir terör örgütüne üye olmakla" suçlanıyor. 26 ve 27 yaşlarındaki zanlılar, Karlsruhe'deki Federal Savcılığın talimatıyla tutuklandı.

Her ikisi de Alman vatandaşı olan zanlıların evleri arandı. Suriye'de askeri eğitim gördükleri belirtilen zanlıların "IŞİD'e bağlı bir gruba mensup oldukları" belirtildi.

Zanlılardan Mustafa C.'nin "devlet güvenliğini tehdit edecek büyük bir eylem hazırladığı" öne sürülürken, Almanya'da muhtemel bir eylem planına sahip olmadıkları kaydedildi.

Almanya'da Paris saldırıları sonrası güvenlik önlemlerini artırılırken bir dizi operasyon düzenlendi. Berlin'de İslamcı çevrelere ait çok sayıda ev, özel hârekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarla arandı. IŞİD'le bağlantılı olduğu iddia edilen bazı kişiler göz altına alındı.

IŞİD örgütüne destek sundukları iddiasıyla ikisi kadın üç zanlının dün Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Zanlılar hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor.