T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da iki IŞİD üyesi tutuklandı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde IŞİD mensubu iki kişi tutuklandı.

22 Ocak 2015 13:33


Mustafa C. ve Sebastian B. isimli zanlılar, "yabancı bir terör örgütüne üye olmakla" suçlanıyor. 26 ve 27 yaşlarındaki zanlılar, Karlsruhe'deki Federal Savcılığın talimatıyla tutuklandı.

Her ikisi de Alman vatandaşı olan zanlıların evleri arandı. Suriye'de askeri eğitim gördükleri belirtilen zanlıların "IŞİD'e bağlı bir gruba mensup oldukları" belirtildi.

Zanlılardan Mustafa C.'nin "devlet güvenliğini tehdit edecek büyük bir eylem hazırladığı" öne sürülürken, Almanya'da muhtemel bir eylem planına sahip olmadıkları kaydedildi.

Almanya'da Paris saldırıları sonrası güvenlik önlemlerini artırılırken bir dizi operasyon düzenlendi. Berlin'de İslamcı çevrelere ait çok sayıda ev, özel hârekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarla arandı. IŞİD'le bağlantılı olduğu iddia edilen bazı kişiler göz altına alındı.

IŞİD örgütüne destek sundukları iddiasıyla ikisi kadın üç zanlının dün Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Zanlılar hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Kuzey Ren-VestfalyaIŞİDSebastianKarlsruhe Federal SavcılığınAlmanMustafaAlmanyaParisDüsseldorf Eyalet Yüksek MahkemesiDeutsche Welle Türkçe DWdpa/NH/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24