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Dünya

Almanya'da iki farklı 15 Temmuz etkinliği iptal edildi

Yetkililer, "programımızı elimizde olmayan sebeplerden dolayı iptal ediyoruz" şeklinde duyurdu

07 Temmuz 2017 13:38

Almanya'nın Hamburg ve Gelsenkirchen kentlerindeki, 15 Temmuz darbe girişimi birinci yıldönümü nedeniyle yapılması planlanan etkinlik iptal edildi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği(UETD)’nin Hamburg  şubesi tarafından 10 Temmuz tarihinde yapılması planlanan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliğin iptal edildiği duyuruldu. UETD Hamburg yetkilileri, "programımızı elimizde olmayan sebeplerden dolayı iptal ediyoruz" şeklinde duyurdu.

UETD teşkilatları tarafından Gelsenkirchen yakınlarında bulunan Gladbeck kasabasında, aynı  tarih ve aynı başlıkla planlanan etkinliğin de iptal edildiği açıklandı. UETD yetkilileri, etkinliğin 9 Temmuz tarihinde Köln'de yapılacak aynı etkinlikle birleştirildiğini üyelerine duyurdu.

Önce Hamburg, ardından da Gladbeck programları peş peşe iptal edilirken, aynı şekilde organize edilen Köln programının, her hangi bir engelle karşılaşıp karşılaşmayacağı merak konusu. Zira 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi, AK Parti'nin Avrupa kanadı olarak bilinen UETD'nin bir dizi toplantıları benzer şekilde engellenmişti.

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