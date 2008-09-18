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Dünya

Almanya’da iki bina bir de cami kundaklandı

Almanya’nın Mannheim kentinde çoğunlukla Türklerin ve İtalyanların oturduğu bitişik 2 binada önceki akşam çıkan yangında, 8’i çocuk 21 kişi dumanda zehirlendi.

18 Eylül 2008 03:00

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Mannheim kentinde çoğunlukla Türklerin ve İtalyanların oturduğu bitişik 2 binada önceki akşam çıkan yangında, 8’i çocuk 21 kişi dumanda zehirlendi.

Polis, yangının 2 no’lu binanın bodrum katında, 4 no’lu binanın ise giriş katındaki bebek arabasında çıktığını açıkladı.

>>> Almanya'daki yangında kundak kuşkusu

Olay yerine itfaiyeden önce giden polis ekipleri, dörder katlı iki binayı hemen tahliye etmeyi başardı. 8’i çocuk 21 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, 30 kişiye de olay yerinde oksijen verilerek müdahale yapıldı. Polis, aynı anda 2 binanın farklı noktalarında çıkan yangının kundaklama olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.

Cemaat söndürdü

Aalen kentinde de bir cami kundaklandı. Önceki akşam saat 19.50 sularında bodrum katında yığılan plastik ekmek torbalarından başlayan yangın, cemaatin müdahalesiyle hemen söndürüldü. Yangın sırasında camide 100 kişi bulunduğu, yaralanan olmadığı açıklandı.

Çocuklarını camdan atarak kurtardı

Mannheim'da Türklerin yoğun yaşadığı Waldhof semtinde yangının çıktığı binada oturan Sadık Tanış, çocuklarının hayatını onları pencereden atarak kurtardı.

Baba Tanış yaptığı açıklamada, yangından sonra ailesinin psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Çocuklarım bu evde nasıl yatacağız baba diyorlar. Burada artık güvende değiliz. Çocuklarımı bırakıp 1 saat bile bir yere gidemem. Buradan taşınmak istiyoruz" dedi.

Dün akşam çocukları ile iftar yaptıkları saatte yangının çıktığını ifade eden Tanış, "İftar ediyorduk. Kızım Gülistan kardeşi Fırat bir koku geldiğini söylediler. Gülistan camdan aşağıya baktığında kapıdan alevlerin girip çıktığını söyledi. Bende kapıya çıktım baktım hortum şeklinde duman yukarı çıkıyor. Hemen diğer başka pencereye giderek yardım diye bağırdım. Aklıma Ludwigshafen'deki olay geldi. Hemen ip aradım. Ama ip bulamayınca yatakları pencereden aşağıya attım. Sonra da çocuklarımı yatakların üzerine bıraktım" dedi.

'Baba önce beni mi öldüreceksin?'

Önce 8 yaşındaki küçük oğlu Fırat'ı aşağıya bıraktığını kaydeden Tanış, "Oğlum bana o esnada `baba ilk önce beni mi öldürmek istiyorsun' dedi. Ben de 'oğlum ölmeyeceksin ama bir yerin kırılabilir' dedim. Sonra diğer çocuklarımı aşağıya bıraktım. Ben aşağıda itfaiyenin açtığı mindere atlayarak kurtuldum. Eşim ise itfaiye gelince merdivenle kurtarıldı" diye konuştu.

15 yıldır Almanya'da yaşadığını ifade eden Tanış çocukları Fırat (8), Orhan (25), Halim (18), Nurten (21), Gülistan'ın (16) geceyi 3 farklı hastanede geçirdiklerini belirtti.

Çocuk arabaları yandı

Bugün çocuklarına kavuşan Sadık ve Maliye Tanış çifti biran önce bu evden taşınmak istediklerini kaydettiler. Binanın bodrum katındaki çocuk arabalarının yanması ile çıkan yangında kısa sürede binayı saran dumandan etkilenen ev sakinlerinden bazılarının da pencereden aşağıya yatak atıp atladıkları öğrenildi. Polis, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.


Ludwigshafen'daki yangında bu bebek de camdan
atılarak kurtarılmıştı

Almanya’nın Ludwigshafen kentinde 3 Şubat 2008 tarihinde çıkan ve 5’i çocuk 9 Türk’ün ölümüne yol açan yangında kapsamlı araştırma sonuçlarına ve uzman raporlarına göre yangında kundaklama ihtimalinin bulunmadığı açıklanmıştı. (Tempo24)

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