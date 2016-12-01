Almanya'da her altı girişimciden biri yabancı

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın yaptırdığı araştırma Almanya'daki her 6 işletmeciden birinin köklerinin yabancı olduğunu ortaya çıkardı. 2005 – 2016 yılları arasında yabancı asıllı serbest iş sahibi olanların sayısı 171 bin artarak 737 bine çıktı. Bu rakam yüzde 30'luk artışa tekabül ediyor.

Aynı süre içinde Alman asıllı serbest meslek sahiplerinin sayısı yüzde 3 oranında (90 bin) azaldı. Araştırmaya göre göçmenler öncelikle inşaatçılık ve hizmetler sektörünün teknoloji ağırlıklı kollarında faaliyet gösteriyorlar. Bu gelişmenin göçmenler tarafından kurulan işlerin modernleşip geniş bir yelpazeye yayıldığına kanıt oluşturduğuna da araştırmada yer verilmiş.

Göçmenlerin ekonomik ağırlığı artıyor

Öncelikle yeni kurulan işlerde göçmenlerin ağırlığı artıyor. 2003 yılında göçmenler 56 bin, Almanlar ise 369 bin iş kurmuş. 2016 yılında ise serbest meslek sahibi olan yabancıların sayısı 100 bine çıkarken, iş kuran Alman kökenlilerin sayısı 127 bine inmiş. Araştırmanın kapsadığı dönemde serbest meslek hayatına atılan göçmenlerin oranı yüzde 13'ten yüzde 44'e çıkmış.

Ekonomi Bakanlığının araştırmasında Almanya'da yaşayan göçmenlerdeki kendi işinin sahibi olma tutkusunun arttığı ve serbest meslek hayatına atılmadan önce yabancı asıllıların sadece yüzde 8'inin işsiz olmasının, serbest çalışmaya ihtiyaçtan dolayı karar verilmediğini gösterdiği belirtiliyor.

Araştırma sonuçlarından memnuniyet duyduğunu ifade eden Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel Almanya'nın daha fazla müteşebbise ihtiyacı olduğunu ve göçmenlerin iş kurma seferberliğine daha fazla katılmalarının Almanya'ya yaradığını söyledi.

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DW/AFP/AG/HS