Almanya'da 'helal gıda' satışı artıyor

T24 - Helal kesim etler, domuz jelatini içermeyen şekerlemeler, hayvan enzimlerinin bulunmadığı peynirler, üretiminde alkol kullanılmayan hamur işleri. İslamî kurallara uygun şekilde üretilen “helal gıda”lara talep artıyor.





Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayında, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar, helal gıda konusunda daha da hassas hareket ediyor. Dünyaca ünlü birçok firma ‘helal’ sertifikalı gıda satışına yöneliyor. Fransa’da ve İngiltere’de neredeyse yok satan helal gıdalar sayesinde gıda şirketleri de kazançlarına kazanç katıyor. Alman firmaları da ‘helal’ gıdaların büyüyen pazar değerinin farkına varıyor ve küçük ölçekli işletmeler bile ‘helal’ sertifikalı gıda üretimine yöneliyor.



Müslümanlar 'helal' logosuna önem veriyor



Almanya’daki Müslümanlar, Türklerin yoğun olarak yaşadığı semtlerdeki marketlerden kaygısız bir şekilde alış veriş yapabiliyorlar. Çünkü aldıkları birçok et ve et ürününün İslamî usullere uygun olarak üretildiğinden eminler. Ancak bu gıdalara, Alman süpermarket raflarında rastlamak pek mümkün değil. Türk dükkânlarının yoğunlukta olduğu Hamburg'un merkezindeki Sankt Georg semtinde alış veriş yapan Müslümanlar, gıda maddelerinin üzerinde ‘helal’ logosunun bulunmasına büyük önem veriyor. Bir Müslüman bu logonun önemini şöyle belirtiyor:



"Çok önemli. Bizim alış verişte ilk kriterimiz aldığımız yiyeceğin ‘helal’ olması."



Sankt Georg semtinde alış veriş yapan bir başka müşteri de bu görüşe katılıyor:



" Tanımadığım dükkânlardan alış veriş yapmam. Çünkü onların sattıkları etin helal kesim olup olmadığından emin olamam."

Alman firmaların 'helal' ürün satışına ilgisi artıyor



Almanya’da hâlihazırda 4 milyon dolayında Müslüman yaşıyor ve bu sayı giderek de artıyor. Bu müşteri profilini önemseyen Alman firmaları da sattıkları ürünlerde ‘helal’ niteliği olmasına özen göstermeye başladı. Bunlardan biri de kuzey Almanya'da peynir üreten Rücker firması. Bu dükkanda yaklaşık 2 yıldır ‘helâl’ sertifikalı ürünler de satılıyor. Firmanın proje müdürü Thorsten Schmitz, dükkanda ayda bir kez de İslami standartlara uygun peynir üretildiğini kaydediyor:



‘Helal’ peynir yapacağımız zaman bize gelen sütü ayrı bir yerde depoluyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bu süt domuzların yetişritilmediği çiftliklerden naklediliyor."



100'e yakın firma 'helal' sertifikası veriyor



Helal peynirin üretimi sırasında yerine getirilmesi gereken sıkı hijyen kuralları var. Üretim tesisleri her zamankinden de itinalı bir şeklide temizleniyor, çalışanların peynirle temas etmemesine özen gösteriliyor ve paketleme aşamasında bile eldiven kullanılıyor. Bu durum Peynirci Rücker’e daha pahalıya mal olsa da firmanın satış sorumlusu Şenol Işıkay, bu ek önlemlerin, kendi kendini amorti ettiğini söylüyor:



"Çünkü bu pazar giderek büyüyor ve biz de müşteri profiline uygun hareket ediyoruz. Biz ‘helal’ gıda satışının daha da artacağına, bu alanın giderek genişleyeceğine inanıyoruz.’’



Peynirci Rücker’in ürettiği her 20 peynirden biri ‘helal’ ürün sertifikasına sahip. Ancak müessese bu oranın giderek artacağından emin. Dünyada ‘helal’ sertifikası veren 100’e yakın kuruluş bulunuyor.



