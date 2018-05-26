Almanya'da HDP'ye miting izni

Almanya, Halkların Demokrasi Partisi'nin yarın (26 Mayıs) Köln'de düzenleyeceği mitinge izin verdi. Almanya'nın kararına tepki gösteren AKP İstanbul Milletvekili ve AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden herkese her eylem serbest, tek engellenen AK Parti" dedi.

AKP İstanbul Milletvekili ve AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, HDP'nin Almanya'da düzenleyeceği mitinge izin verilmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yeneroğlu, “HDP’li Tuğba Hezer sözde seçim kampanyası yasağına rağmen Almanya’da Köln merkezde açık hava mitingi yapıyor. Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden herkese her eylem serbest, tek engellenen AK Parti” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin, 16 Nisan referandumundan Almanya’da düzenlemek istediği seçim etkinliklerine izin verilmemişti. İki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından Alman hükümeti, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin siyasetçilerinin seçimlerden 3 ay önce Almanya’da seçim etkinliği düzenlemesini yasaklamıştı.

HDP, dün Almanya’nın Köln kentinde miting düzenleyeceğini açıklamıştı. HDP’nin Yurtdışı Seçim hesabından dün yapılan paylaşımda, mitingin cumartesi günü saat 13.00’te yapılacağı duyurulmuştu.