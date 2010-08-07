-ALMANYA'DA HAYAL KIRIKLIĞI BERLİN (A.A) - 08.07.2010 - Alman basını, Alman milli takımının 2010 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 1-0 yenilmesini kupa rüyasının bittiği şeklinde haberler ile duyurdu. Bild gazetesinin internet sitesi, ''Bitti'' başlığı ile verdiği haberde, ''Dünya Kupası rüyası bitti. Almanya yarı finalde Avrupa Şampiyonu İspanya'ya karşı başarısız oldu. Almanya şimdi üzgün'' ifadelerini kullandı. Spor dergisi Kicker'in internet sayfasında da, ''Puyol Almanya'nın dördüncü yıldız rüyasını sonlandırdı'' başlığını kullanarak, Almanya'nın iki yıl önce Avrupa Şampiyonası finalindeki gibi İspanya'ya yenildiği belirtildi. Berliner Morgenpost gazetesinin internet sitesi, ''İspanya Almanya'nın şampiyonluk rüyasını sonlandırdı'' derken, Sportbild dergisi de, ''Yine bir şampiyonluk rüyası patladı, Berliner Kurier gazetesi de, ''Almanya finali kaçırdı'' ifadeleri öne çıkardı. Alman milli takımın teknik direktörü Joachim Löw, maçtan sonra yaptığı açıklamada, çok iyi bir turnuva oynadıklarını belirterek, ''Bugün başaramadık, üzgünüz. İspanyollar iyi oynadı'' dedi. Oyuncuların mükemmel bir şey başardıklarını ve şimdi eleştiri yapmayacağını ifade eden Löw, hedeflerinin son maçı kazanarak üçüncü olmak olduğunu kaydetti. Almanya'nın efsane futbolcusu Franz Beckenbauer, üzülmek için bir sebebin olmadığını, takımın olağanüstü bir turnuva oynadığını belirtti. Almanya'da maçları izlemek için kurulan şenlik alanlarında üzüntü hakimdi. Almanya'nın galip ayrıldığı maçlardan sonra sevinçlerini gösteren taraftarların birçoğunun ağladığı görüldü.