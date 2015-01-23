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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da havaalanlarında iş bırakma eylemi

Alman hizmet çalışanları sendikası Verdi'nin çağrısıyla Stuttgart ve Hamburg havaalanlarında düzenlenen iş bırakma eylemlerinden binlerce yolcu etkilendi.

23 Ocak 2015 12:00


Stuttgart havaalanı sözcüsü, eylemlerden toplam 60 sefer ve yaklaşık 6 bin yolcunun etkilendiğini açıkladı.

Terminallerden yalnızca birinde işlem yapılması, yolcu kuyruğunun uzamasına neden oldu. Çalışanlardan yaklaşık yarısının iş bırakma eylemine katıldığı belirtildi.

Verdi Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde temsil ettiği yaklaşık 19 bin havaalanı personeli için ücret artışı talep ediyor. İşveren talebi reddediyor.

Stuttgart'ta saat 03:00'te başlayan eylem saat 14:00'te sona erecek. Hamburg'da eylem için 11:00 – 16:00 saatleri arası öngörüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanVerdiStuttgartHamburgSendikasıDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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