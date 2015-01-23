Almanya'da havaalanlarında iş bırakma eylemi



Stuttgart havaalanı sözcüsü, eylemlerden toplam 60 sefer ve yaklaşık 6 bin yolcunun etkilendiğini açıkladı.

Terminallerden yalnızca birinde işlem yapılması, yolcu kuyruğunun uzamasına neden oldu. Çalışanlardan yaklaşık yarısının iş bırakma eylemine katıldığı belirtildi.

Verdi Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde temsil ettiği yaklaşık 19 bin havaalanı personeli için ücret artışı talep ediyor. İşveren talebi reddediyor.

Stuttgart'ta saat 03:00'te başlayan eylem saat 14:00'te sona erecek. Hamburg'da eylem için 11:00 – 16:00 saatleri arası öngörüldü.