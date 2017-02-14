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Spor

Almanya'da haftanın oyuncusu Hamit Altıntop

Altıntop, Darmstadt 98 forması giyiyor

14 Şubat 2017 13:18

Galatasaray'dan ayrılarak Darmstadt 98'e transfer olan Hamit Altıntop, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Bundesliga'nın sosyal medyadaki Twitter hesabından yapılan ankette oyların yüzde 38'ini alan Hamit Altıntop, 20. haftanın en iyi futbolcusu oldu.

Ankette Hamit Altıntop'u Bayer Leverkusen'den Chicharito yüzde 33, Schalke 04'ten Leon Goretzka yüzde 16 ve Hamburg'dan Nicolai Müller yüzde 13 oyla takip etti.

Ligin son sırasında bulunan Darmstadt 98'de çıktığı ikinci maçında 90 dakika forma giyen 34 yaşındaki Hamit, Borussia Dortmund önünde alınan 2-1'lik galibiyette üstün performansıyla önemli rol oynamıştı.

Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Hamit Altıntop'un sözleşmesi, geçen ay başında feshedilmişti.

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