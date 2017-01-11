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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da güvenlik önlemlerinde uzlaşma

Almanya’da Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Federal Adalet Bakanı Heiko Maas iç güvenliğe dair alınacak önlemler üzerinde uzlaştı.

11 Ocak 2017 01:07

Berlin'de yaşanan terör saldırısının ardından Alman hükümeti güvenlik birimleri tarafından ‘tehlikeli‘ olarak derecelendirilen radikal İslamcılarla mücadele için yasalarda sertleştirmeye gidiyor. Yurt dışından gelen olası teröristlerin sınırdışı edilmeden önce tutuklanmaları kolaylaşıyor. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Federal Adalet Bakanı Heiko Maas Berlin'deki görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, tehlikeli bulunan mülteciler için 'gözaltı gerekçelerinin' yeniden düzenleneceğini belirttiler.

Elektronik kelepçe takılabilecek

Almanya'da ‘tehlikeli‘ ifadesiyle kastedilenler güvenlik birimlerinin saldırı düzenleme potansiyeli gördükleri kişiler. De Maiziere ve Maas Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) çalışmalarını düzenleyen yasada 'tehlikeli' diye tanımlananlara elektronik kelepçe takılmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılacağını kaydetti. Her iki bakan, etkili bir uygulama için eyaletlerin düzenlemelerinde de değişiklik gerektiğini vurguladı.

İade edilecek ülkelerle pazarlıklar

Hangi ülkeden geldiği konusunda dayanışma sergilemeyen, yanlış kimlik gösteren sığınmacılara yönelik ikamet uygulamalarının da sertleştirilmesi planlanıyor. Sığınmacıların vatandaşı olduğu ülkelerle sürdürülen iade pazarlıklarında tüm siyasi olanakların kullanılması, gerektiğinde ülkelere yapılan kalkınma yardımlarının kesilmesi konusunda da iki bakan uzlaştı.

Hukuk devleti vurgusu

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, "Hükümetimiz zor günlerde vatandaşların güvenliğini artıracak ama insanların özgürlük haklarına orantısız müdahale etmeyen mantıklı sonuçlar elde edebilecek konumda" dedi.

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas da dayanıklı bir hukuk devletinin teröristlerin sergilediği nefrete verilecek en güzel yanıt olduğunu dile getirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partili İçişleri Bakanı de Maiziere ile Sosyal Demokrat Partili Adalet Bakanı Maas'ın planladığı güvenlik önlemlerinin amacı Anis Amri vakasının yinelenmemesi. 19 Aralık'ta Anis Amri Berlin'deki Noel pazarına tırla girerek 12 kişiyi öldürmüştü. Alman güvenlik birimleri tarafından ‘tehlikeli‘ olarak nitelendirilen Amri, vatandaşı olduğu Tunus'un gerekli belgeleri temin etmemesi nedeniyle sınırdışı edilememişti. IŞİD, Amri'nin örgütün elemanı olduğunu açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, DK/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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