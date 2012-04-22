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Dünya

Almanya'da günün kahramanı Türker

Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarında bir otobüsteki 20 genci olası bir felaketten kurtaran Türker Baloğlu, kahraman ilan edildi

22 Nisan 2012 18:29

Almanya'da 20 genci felaketten kurtaran Türker Baloğlu, kahraman ilan edildi.
 
Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarında bir otobüsteki 20 genci olası bir felaketten kurtaran Türker Baloğlu, kahraman ilan edildi.

Haberi, "Haftanın kahramanı. 20 genci otobüs kazasından kurtardı" başlığıyla veren "Bild am Sonntag" gazetesi, IG Metall sendikasının sekreterliğini yaptığı belirtilen Baloğlu'nun, 18 ila 22 yaşlarındaki gençlerin yanına, Böblingen kentinde düzenlenecek sendika toplantısına katılmak amacıyla refakatçi olarak verildiğini yazdı.

Habere göre, yolculuk sırasında ön tarafta oturan Baloğlu, şoförün fenalık geçirdiğini fark ederek direksiyonu tuttu ve otobüsün arka tarafındaki rehberleri yardıma çağırdı. Otobüsün bu arada önde seyreden bir kamyona iki kez çarptığı belirtildi.

Baloğlu'nun, genç rehberlerden birinin yardımıyla şoförü koltuğundan aldığı, diğer bir genç rehberin de otobüsü yavaşlatarak park yerine girmeyi başardığı, böylece büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğü kaydedildi.

Olayda üç gencin hafif yaralandığı bildirildi.

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