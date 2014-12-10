Almanya'da gündem aşırı sağ ve Selefiler



Almanya İçişleri Bakanları Konferansı'nın Dönem Başkanı, Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Ralf Jäger Köln'de yarın başlayacak toplantıda ele alınacak konuları, aşırı sağcılar, futbol maçlarında çıkan şiddet olayları ve Selefiler arasında şiddet eğiliminin artması olarak sıraladı. Jäger bunun yanı sıra yasal diye nitelendirilen uyuşturucular konusundaki açıkların giderilmesinin de gündeme geleceğini belirtti.

Ralf Jäger Selefiler'e karşı gösteri düzenleyen aşırı sağcı holiganlar konusunun ele alıncağıı ifade etti. Bakan aşırı sağcılar, holiganlar ve daha önce suç işlemiş vatandaşlardan oluşan bu grup hakkında daha çok bilginin toplanmasının önemli olduğunu belirtti. Aşırı sağcı holiganlar Ekim sonunda Köln'de gösteri düzenlemiş, bu gösteride çıkan olaylarda 50 polis yaralanmıştı.

İçişleri bakanlarının gündeminde yer teşkil eden bir başka önemli gelişme ise Dresden kentinde başlayan ve kısa süre içinde başka kentlere de sıçrayan, İslam karşıtı gösteriler. Dresden'de kendilerine 'Batının İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar' (PEGİDA) adını veren hareket, yabancı ve İslam karşıtı mesajlar verdiği için eleştiriliyor. Dresden'deki son gösteriye 10 bin kişi katılırken, aralarında Müslüman dernekler ve kilise temsilcilerinin de bulunduğu 9 bin kişi ise karşıt gösteri düzenlemişti.

İçişleri bakanları iki günlük toplantılarında Federal İçişleri Bakanlığı'ndan, güvenlikte polisin yanı sıra özel güvenlik şirketlerin de kullanılmasına izin vermesini talep edecek. Eyaletler her yıl gösteri ve etkinliklerde güvenliği sağlamak için başka kentlerden polis getirildiğini, bunun pahalıya mal olduğunu belirtiyor. Özellikle barışcıl atmosferde geçen, şiddetten uzak etkinlikler için polis yerine özel güvenlik şirketlerinin kullanılması talep ediliyor.

Eyalet içişleri bakanlarının buluşmasına Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere cuma günü katılacak.