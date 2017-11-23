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Deutsche Welle

Almanya'da gözaltına alınan IŞİD şüphelileri serbest bırakıldı

Almanya'da terör operasyonunda IŞİD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan 6 Suriyeli delil yetersizliğinden serbest kaldı

23 Kasım 2017 16:54

Almanya'da yaklaşan Noel öncesi muhtemel terör eylemlerini önlemek adına polis baskınları artarken salı günü gözaltına alınan 6 Suriyeli sığınmacı serbest bırakıldı. Almanya'nın dört şehrinde 500 civarında polisin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında IŞİD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi için yeterli delil bulunamadığı açıklandı.

Gözaltı talebinde bulunan savcılık makamı şüphelilerin Almanya'da kamusal alanda patlayıcı ve silahlarla saldırı planı içerisinde olduğunu iddia ediyordu. İddia şüphelilerin çevresindeki diğer sığınmacıların verdiği ihbara dayanıyordu. Die Welt gazetesi de soruşturmayı yürütenlerden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde söz konusu kişilerin "IŞİD'in Suriye'deki faal savaşçılarından" olduğunu yazdı.

Silah veya patlayıcı bulunamadı

Şüphelilerin serbest bırakılması kararı da savcılıktan geldi. Yapılan açıklamada, "Bir saldırı planı ya da IŞİD üyeliğine dair bir delil yok" denildi. Kassel, Hannover, Essen ve Leipzig kentlerinde 8 binaya baskın yapan polis silah ya da patlayıcı bulamadı. El konulan dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonlarında da bir delile ulaşılamadığı belirtildi.

Yaşları 20 ile 28 arasında değişen 6 gencin sorguları sırasında polisle işbirliği gösterdikleri, kendilerinden istenen bilgileri sağladıkları, haklarındaki suçlamaları ise reddettikleri ifade edildi.

Şüphelilerden 4'ü Almanya'ya Aralık 2014'te, diğer ikisi ise 2015 yazında ayak bastı. Gözaltına alınmalarının ardından Alman basını Suriyeli gençlerin Essen'deki Noel pazarına saldırı planladığını yazmıştı. Geçen yıl başkent Berlin'deki Noel pazarına kamyonla dalarak saldırı düzenleyen Tunuslu terörist 12 kişiyi öldürmüştü.

AFP/dpa/GY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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