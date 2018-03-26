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Dünya

Almanya'da gözaltına alınan eski Katalonya lideri tutuklandı

Carles Puigdemont, Danimarka sınırında gözaltına alınmıştı

26 Mart 2018 01:52

İspanya’daki özerk Katalonya bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, Danimarka sınırında bulunan kuzey eyaleti Schleswig-Holstein’da Alman polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Puigdemont’un nerede tutulduğu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken,  avukatı J. Alonso- Cuevillas’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre vekillerle temas için Finlandiya’ya giden Puigdemont hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alman polisi Puigdemont’u Finlandiya’dan Belçika’ya dönüş yolunda, Danimarka sınırını geçtikten sonra tutukladı. Polisin, İspanya’nın tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Puigdemont hakkında çıkardığı uluslararası tutuklama emrine göre hareket ettiği söyleniyor.

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