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Almanya'daki 'Türk casuslar davası' kapandı

Türk istihbaratı adına Erdoğan ve AKP muhalifleri hakkında istihbarat topladıkları iddiasıyla üç kişinin yargılandığı dava için takipsizlik kararı alındı

13 Kasım 2015 12:42

Türk istihbaratı adına casusluk yaptığı suçlamasıyla Almanya'da yargılanan Muhammed Taha Gergerlioğlu davası sonuçlandı. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Gergerlioğlu’nun serbest bırakıldığı dava için takipsizlik kararı verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Almanya’da Türk istihbaratı adına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP muhalifleri hakkında istihbarat topladıkları iddiasıyla yargılanan üç kişinin davası resmen kapandı. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde sonlandırılan davaya takipsizlik kararı verildi. Söz konusu davada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde “Başbakanlık Sosyometri Danışmanı” olarak görev yapan Muhammed Taha Gergerlioğlu’yla birlikte, bu şahıs için çalıştığı iddia edilen iki kişi yargılanıyordu.

Kamuoyunda “Türk ajanlar davası” olarak bilinen dosyaya bakan hakimler, geçen hafta perşembe günü baş sanık Gergerlioğlu’nun 70 bin Euro tazminat ödemesi karşılığında davanın kararsız sonlandırılacağını duyurmuştu. Mahkemeden yapılan açıklamada tutuklu Gergerlioğlu’nun serbest bırakıldığı kaydedildi.

Mahkemenin yaptığı açıklamanın devamında, casusluk iddiasına konu olan sanıkların “Alman vatandaşı olmadığı” ve “casusluk faaliyetlerinin Almanya’ya karşı yapılmadığını” belirtilmesi dikkat çekti.

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