-ALMANYA'DA GÖNÜLLÜ ASKERLİK DÖNEMİ BERLİN (A.A) - 01.07.2011 - Almanya'da, gönüllü askerlik hizmeti devri başladı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gönüllü olarak asker olmak için bu yılın başından beri başvuruda bulunan 13 bin 916 kişiden yaklaşık 3 bin 400'ünün bugün göreve başladığı bildirildi. Gönüllü askerlik yapacak bu kişiler arasında yeni dönemde 44 kadın bulunduğu, bunun da yeni dönemde askerlik yapacak gönüllüler arasında yüzde 1'lik bir kesimi oluşturduğu ifade edildi. Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, askerliğini uzatan 5 bin 700 kişinin daha yeni dönemde görev yapacağı kaydedildi. Alman Federal Meclisinin daha önce aldığı karar uyarınca, zorunlu askerliğe ilişkin madde anayasadan kaldırılmadı, ancak bu madde gerekli olmadığı sürece fiilen uygulanmayacak.