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Dünya

Almanya'da göçmen öğrenciler Almanlar'ı eziyor

Almanya'da yayınlanan bir belgeselde, Türk ve Araplar'ın çoğunlukta olduğu okullarda Alman öğrencilere baskı yapıldığı, Alman gençlerin ayrımcılığa maruz

23 Temmuz 2010 03:00

T24- Almanya'da gösterilen "Sınıfta Savaş" adlı belgesel, ülkedeki göçmen sorununu farklı bir açıdan ele aldı.


43 dakikalık belgesel film, Alman ve Müslüman öğrenciler arasında okullarda yaşanan ayrımcılık ve şiddet olaylarını anlatıyor.


Nicola Graef ve Güner Balcı isimli iki gazeteci tarafından yapılan belgesel, ARD televizyonunda yayınlanmasının ardından, büyük yankı uyandırdı. 


Zira, ayrımcılığa uğrayan taraf Türk ve Lübnanlı gençlerin çoğunlukta olduğu bir lisede okuyan Alman öğrenciler.


Alman Bild gazetesi, belgeselin çekildiği Essen kentindeki lisenin, Alman öğrencilerin şiddete uğradığı bir "korku okulu" olduğunu yazdı.


Belgeselde Alman kız öğrencilerin, "Okuldaki Müslüman kızlar bizi devre dışı bırakmak istiyor. Güç onların, son söz onların" ifadeleri yer alıyor.


NAZİ DİYOR, YEMEKLERİMİZE TÜKÜRÜYORLAR

Belgeselde Alman öğrenciler, bazı Müslüman çocukların kendilerine Nazi diye seslendiğini ve Ramazan'da yemeklerine tükürdüğünü de öne sürüyor.


Belgeselde anlatılanlar, siyasetçişerin de gündeminde. Aşağı Saksonya eyaletinin Türk asıllı Entegrasyon Bakanı Aygül Özkan, okullarda paralel toplulukların kabul edilemeyeceğini ve sorunun, ailelerin iş birliğiyle çözülmesi gerektiğini belirtti.

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