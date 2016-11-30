T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da genel seçimler eylülde

Almanya'da genel seçimlerin 17 veya 24 Eylül 2017'de yapılması bekleniyor.

30 Kasım 2016 00:09

Almanya'da genel seçimlerin düzenleneceği tarih netleşiyor. İçişleri Bakanlığı kaynakları, Almanya'daki 16 eyalette yapılan anketler sonucunda 17 veya 24 Eylül 2017'ün seçimler için en uygun tarihler olarak belirlendiğini belirtti.

Die Welt gazetesinin haberinde, İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in anket sonuçlarıyla ilgili Federal Meclis'teki parti grup başkanlarına gönderdiği yazıya atıfta bulunularak, 17 ve 24 Eylül tarihlerinin 15 eyalet tarafından uygun bulunduğu belirtildi. Habere göre De Maizière, cumhurbaşkanına öneri olarak sunabilmek için partilerin meclis grubu başkanlarından 20 Aralık'a kadar görüş bildirmelerini istedi. Genel seçimlerin tarihi bu öneriler ışığında cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Habere göre Berlin, Brandenburg, Aşağı Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Schleswig-Holstein eyaletleri genel seçimler için 17 Eylül 2017 tarihini tercih ediyor. Rheinland-Pfalz hariç diğer tüm eyaletler de bu tarihin kendileri için uygun olduğunu belirtti.

Baden-Württemberg, Bavyera, Hamburg, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz ise 24 Eylül 2017 tarihini tercih eden eyaletler. Aşağı Saksonya hariç diğer tüm eyaletler bu tarihin genel seçimler için uygun olduğunu bildirdi.

Alman Anayasası'na göre bir sonraki genel seçimlerin 23 Ağustos ile 22 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Bu tarihler arasındaki birçok pazar günü ise yaz ve güz dönemi tatilleri nedeniyle seçimler için uygun bulunmuyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa,BW/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaEylülBakanlığıWeltBakanı ThomasMaizièreFederal MeclisEylül MaizièreAralıkBerlin Brandenburg Aşağı Saksonya Saksonya-AnhaltSchleswig-HolsteinBavyera Hamburg Kuzey Ren-VestfalyaRheinland-PfalzSaksonya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24