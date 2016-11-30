Almanya'da genel seçimler eylülde

Almanya'da genel seçimlerin düzenleneceği tarih netleşiyor. İçişleri Bakanlığı kaynakları, Almanya'daki 16 eyalette yapılan anketler sonucunda 17 veya 24 Eylül 2017'ün seçimler için en uygun tarihler olarak belirlendiğini belirtti.

Die Welt gazetesinin haberinde, İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in anket sonuçlarıyla ilgili Federal Meclis'teki parti grup başkanlarına gönderdiği yazıya atıfta bulunularak, 17 ve 24 Eylül tarihlerinin 15 eyalet tarafından uygun bulunduğu belirtildi. Habere göre De Maizière, cumhurbaşkanına öneri olarak sunabilmek için partilerin meclis grubu başkanlarından 20 Aralık'a kadar görüş bildirmelerini istedi. Genel seçimlerin tarihi bu öneriler ışığında cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Habere göre Berlin, Brandenburg, Aşağı Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Schleswig-Holstein eyaletleri genel seçimler için 17 Eylül 2017 tarihini tercih ediyor. Rheinland-Pfalz hariç diğer tüm eyaletler de bu tarihin kendileri için uygun olduğunu belirtti.

Baden-Württemberg, Bavyera, Hamburg, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz ise 24 Eylül 2017 tarihini tercih eden eyaletler. Aşağı Saksonya hariç diğer tüm eyaletler bu tarihin genel seçimler için uygun olduğunu bildirdi.

Alman Anayasası'na göre bir sonraki genel seçimlerin 23 Ağustos ile 22 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Bu tarihler arasındaki birçok pazar günü ise yaz ve güz dönemi tatilleri nedeniyle seçimler için uygun bulunmuyor.

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AFP/dpa,BW/BK