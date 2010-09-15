-ALMANYA'DA GELECEKTE PAPAZ SIKINTISI YAŞANACAK BERLİN (A.A) - 15.09.2010 - Almanya'da, Protestan Kilisesi Papazlar Birliği ülkede ilahiyat eğitimi almak isteyen öğrencilerin sayısının azalmasından dolayı gelecek 15 yılda papaz sıkıntısı yaşanacağını bildirdi. Birliğin Başkanı Klaus Weber, yaptığı açıklamada, 1992 yılında Protestan kilisesinde papaz olmak için öğrenim gören öğrencilerin sayısının 8500 olduğunu, bu sayının şimdi 2300'e gerilediğini belirtti. Weber, 2020 yılından sonra çok sayıda papazın emekliye ayrılacağını ve bu konuda sıkıntı yaşanacağını ifade etti. Protestan Kilise'nin Almanya'daki üye sayısının 2030 yılında üçte bir oranında azalacağını da belirten Weber, şimdiden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde birçok yerde kiliselerdeki ayinleri fahri papazların yaptığını bildirdi.