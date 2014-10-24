Almanya'da gaz patlaması



İlk bilgilere göre kaza Ludwigshafen'in Oppau semtinde, bir gaz hattındaki çalışma sırasında meydana geldi.

Şiddetli patlama, kaza yerinde 10 metre çapında, 6 metre derinliğinde bir kraterin açılmasına neden oldu.

Çevredeki 50 dolayında bina ve çok sayıda araç hasar gördü. Evleri oturulmaz hale gelen birçok semt sakini tahliye edilerek belediye konukevine yerleştirildi.

Kimya şirketi BASF'e ait bir fabrikanın yakınlarında meydana gelen patlamada veri kablolarının da hasar görmesi üzerine Frankenthal ve Worms bölgelerinde telefonlar kesildi.

Uzmanlar kaza yerinde çalışmalarına devam ediyor. Polis sözcüsü, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın uzun zaman alabileceğini açıkladı.