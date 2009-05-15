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Dünya

Almanya'da FDP lideri Westerwelle yeniden başkan

15 Mayıs 2009 22:40

Alman Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Guido Westerwelle, partisinin Hannover kentinde düzenlediği parti kurultayında bir kez daha 2 yıl süre için genel başkanlık görevine seçildi.

Westerwelle, parti kurultayında yapılan ve sadece kendisinin aday olduğu genel başkanlık seçiminde bugüne kadar en iyi sonucu aldı. Delegelerin yüzde 95,8'inin oyunu alan Westerwelle için 599 delege "evet" oyu verirken, 18 delege "hayır", 8 delege de "çekimser" oy kullandı.

FDP lideri Westerwelle 2001 yılında ilk kez genel başkanlığa seçilirken delegelerin oylarının yüzde 88,9'unu almıştı.

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