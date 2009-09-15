Almanya'da facianın eşiğinden dönüldü. İniş takımlarında arıza meydana gelen yolcu uçağı Stuttgart Havaalanı'na tam açılmayan tekerlekleriyle indi. Uçaktaki alevleri itfaiye söndürdü. Uçaktaki yolculardan biri de Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Franz Müntefering'di. İniş anını görüntüleyenler ise Almanya'daki iki Türk arkadaştı.

Almanya'nın Stuttgart Havaalanı'nda paniğe neden olan görüntüler faciaya kılpayı dedirtecek cinsten.

Havaalanı yakınında bulunanlar uçağın inişini amatör kamera ile görüntüledi. Görüntüyü kaydedenler Türk'tü.







SANİYE SANİYE UÇAK KAZASI





Berlin-Stuttgart seferini yapan uçağın pilotu inişe karar verdiğinde iniş takımlarında arıza olduğunu farketti. Deneyimli pilot alınan önlemlerden sonra yarım açılan iniş takımlarıyla piste inmeye karar verdi.

Uçak piste temas edince, alt tarafı alev aldı.

Olay yerinde hazır bulunan itfaiye ekipleri hemen uçağa su sıkarak alevleri söndürdü.

Uçakta 73 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Yolcular arasında başkent Berlin'de Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Steinmeier ile televizyon tartışmasına katılan Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Franz Müntefering de bulunuyordu.

Uçaktakilerin burnu bile kanamadı ancak 5 yolcunun çok korktuğu ve şoka girdiği belirtildi.

Fokker 100 tipi uçağın son kontrolünün 5 Ağustos'ta yapıldığı açıklandı.