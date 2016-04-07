Almanya'da eşi tarafından bıçaklanan Zeynep Özdemir, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

Almanya’nın Bremerhaven kentinde 13 Mart tarihinde eski eşi tarafından bıçaklanan Zeynep Özdemir yaşam mücadelesini kaybetti. Almanya’nın Bremen Eyaleti’ne bağlı Bremerhaven kentinde 13 Mart tarihinde eski eşi Yüksel Şahbaz (43) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Zeynep Özdemir (42) yaşam mücadelesini kaybetti.

23 gün komada kaldı

Hürriyet'te yer alan habere göre, eski eşi tarafından göğsüne aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan ve 13 Mart tarihinden bu yana komada kalan Zeynep Özdemir, geçen hafta Hannover Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Tedavisine Hannover’de devam edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kalbinin durması nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Özdemir’in ölümü başta ailesi olmak üzere kentte büyük üzüntü yarattı.

Hayattaki tek mücadelesi çocuklarına bakmak ve onları iyi bir şekilde yetiştirmek olan Zeynep Özdemir için Bremerhaven’da cenaze töreni düzenlenecek. Özdemir’in Bremerhaven’da defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı hala kayıp

Zeynep Özdemir’in katil zanlısı Yüksel Şahbaz ise hala yakalanamadı. Alman polisinin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Bremen polisi Şahbaz’ın bulunması için iki hafta önce özel ihbar hattı açtı.

Polis ayrıca halkı bilgilendirmek içinde katil zanlısının resimlerini kentin kalabalık bölgelerine astı. Halktan yardım isteyen polis Yüksel Şahbaz’ı görenlerin veya bilgisi olanların 0471-953 44 44 numarayı aramaları istendi.