Almanya'da eşcinsel evlilik 'Merkel'e rağmen kabul edildi

Almanya'da milletvekillerinin bugün eşcinsel evliliği yasallaştırmayı oyladı. Meclis, eşcinsel evliliği onayladı.

Yasayla birlikle eşcinseller evlenmenin yanı sıra çocuk da evlat edinebilecek. Günümüzde Almanya'da eşcinsellerin yalnızca medeni birliktelik kurma hakkı bulunuyor.

Oylama öncesi bir açıklama yapan Angela Merkel, milletvekillerini "vicdanlarını dinlemeye" davet etmişti.

Angela Merkel 2013'teki seçim kampanyasında eşcinsel evliliğe "çocuğun esenliği" açısından karşı çıktığını söylese de konunun kendisini zorladığını belirtmişti.

Merkel'in fikrini lezbiyen çift değiştirdi

Merkel o tarihten 4 yıl sonra, 26 Haziran'da Brigitte adlı bir kadın dergisinin etkinliğinde konuşmuş ve diğer partilerin eşcinsel evliliğe destek verdiğini, bu konuda parlamentoda bir oylama yapılması gerektiğini söyleyerek Alman basınını şaşırtmıştı.

Merkel, fikirlerinin 8 çocuğa bakan lezbiyen bir çiftle tanışmasından sonra değiştiğini anlatmıştı.

Ülkedeki bir ankete göre halkın yüzde 83'ü de eşcinsel evliliğin yasallaşmasını destekliyor.

Sosyal Demokratlar, Sol Parti ve Yeşiller eşcinsel evliliği destekliyor. Merkel'in bu yasayı çıkararak, 24 Eylül'deki genel seçimden önce rakiplerinin elindeki önemli bir kampanya kozunu kendi lehine çevirmiş olacağı düşünülüyor.