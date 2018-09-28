Almanya'da Erdoğan için güvenlik önlemleri had safhada

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Berlin'den başladığı Almanya resmi ziyareti, çok yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşiyor. Şehir merkezinde birçok noktada güvenlik bariyerleri göze çarpıyor. Brandenburg Kapısı, Başbakanlık ve Yahudi Soykırımı Anıtı etrafındaki bölgede yüksek güvenlik önlemleri alındı. Berlin Polisi'nin verdiği bilgiye göre bu bölgede araba ve bisiklet park etmek yasak. Yahudi Soykırımı Anıtı ve anıtın bir parçası olan bilgilendirme merkezi de Perşembe ve Cuma günleri kapalı kalacak.

Erdoğan'ın ziyaretinin ilk gününde 3 bin 500 polis görev yapıyor, Cuma günü düzenlenecek protesto gösterileri nedeniyle ise polis sayısının 4 bin 200'e çıkarılacağı açıklandı. Almanya'nın yedi eyaletinden başkente ek polis gücünün aktarıldığı bildiriliyor. Çok önemli resmi ziyaretler sırasında alınan en yüksek koruma tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için de devrede. Hatta benzeri ziyaretlerden daha fazla polis görev başında. 2016 yılında hem İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun hem de dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Berlin ziyaretlerinde 2 bin 500 polis görev yapmıştı. Ancak bu ziyaretler sırasında da, Erdoğan'ın ziyareti esnasında olması beklenen çapta protesto gösterileri düzenlenmemişti.

Berlin semalarında uçuş yasağı

En yüksek koruma tedbirlerinin yürürlükte olduğunun başlıca göstergelerinden biri de, Berlin hava sahasının trafiğe kapalı olması. ABD Başkanı Obama’nın 2016 ziyareti ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 4 Haziran 2018'deki günübirlik Berlin ziyaretinde olduğu gibi Perşembe gününün erken saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere, Cumartesi öğleden sonraya kadar başkent semalarında uçuş yasak. Berlin'in Tegel ve Schönefeld havaalanlarından yapılan tarifeli seferler dışında, sadece güvenlik birimlerinin uçuş izni bulunuyor, özel uçakların ve dronların uçması yasak. Kısıtlı uçuş yasağı Federal Meclis çevresinde yaklaşık 60 kilometrelik bir alanda geçerli. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Almanya saati ile 22'de Berlin'e inmesi bekleniyordu, ancak geliş saatinin öne çekilmesiyle, yasakların geçerlilik süresi de uzatıldı.

Toplu ulaşım aksayacak

Cumhurbaşkanı Erdogan, Berlin ziyareti sırasında tarihi Brandenburg Kapısı'nın yakınındaki Adlon Oteli'nde konaklıyor. Çarşamba gününden itibaren Türk, Alman ve Avrupa Birliği bayraklarının dalgalandığı otelin etrafındaki sokaklarda kanalizasyon kapakları polis tarafından mühürlendi. Neredeyse tam Adlon Oteli'nin altından geçen metro tünelinde ise, yetkililerin verdiği bilgiye göre ulaşıma devam edilecek. Yeraltından yapılan toplu ulaşımda sadece Erdoğan Berlin'de hareket ederken kısa süreli aksamaların olabileceği belirtiliyor. Tüm ziyaret boyunca otobüs seferlerinde ise önemli aksamaların olması bekleniyor. Yetkililer, yola çıkmadan vatandaşların internetten veya Berlin toplu taşıma aplikasyonu üzerinden son durumu öğrenmelerini tavsiye ediyor. Başkentin ortasından geçen Spree Nehri de Erdoğan'ın ziyareti süresince, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Berlin Ana Tren İstasyonu yakınındaki Humboldt Limanı da trafiğe kapalı olacak.

"Kimliksiz sokağa çıkılmasın”

Berlin Polisi, alınan güvenlik tedbirleri konusunda bölge sakinlerini de bilgilendirdi. Adlon Oteli'nin etrafındaki binalarda camların kapalı tutulması, balkonlara çıkılmaması istenirken, mutlaka kimlikle dışarıya çıkılması gerektiği, kimliğini taşımayanların bu bölgeye alınmayacağı bildirildi. SEK ve GSG 9 olarak adlandırılan özel polis birlikleri de Erdoğan'ın ziyareti boyunca görev yapacak, Adlon Oteli etrafında da çatılarda keskin nişancılar konuşlandırıldı. Erdoğan'ın gelişi nedeniyle, Berlin’de polis son yıllarda görülmemiş bir kapsamda görev yapıyor. Bunun sebebi Erdoğan’ı protesto etmek için yapılacak gösteriler. En büyük gösterinin, Cuma günü saat 16'da Potsdam Meydanı'ndan Tiergarten’in göbeğindeki Berlin Zafer Sütunu'na uzanacak olan ve tahminen yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı “Erdoğan istenmiyorsun!” (Erdoğan not welcome!) sloganlı gösteri olması bekleniyor. Şehrin farklı noktalarında da protesto gösterilerinin yapılacağı kaydediliyor.

DW, dpa / AÜ,EC

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