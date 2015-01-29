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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'da enflasyon eksiye düştü

Almanya'da enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan düşüş enflasyonu eksi hanesine çekti. Yıllık enflasyon eksi 0,3 olarak açıklandı.

29 Ocak 2015 20:41


Almanya'da beş yıl aradan sonra enflasyon eksiye gerileyerek 0,3'e düştü. Federal İstatistik Dairesi son olarak 2009'da kaydedilen eksi 0,2 oranındaki enflasyondan sonra ortaya çıkan olumlu tabloya enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşün neden olduğunu belirtti. Eylül 2009'da enflasyon eksi 0,2 olarak belirlenmişti.

Federal İstatistik Dairesi'nin ilk yıllık tahmin raporunda açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon oranı eksi 0,3. Bir önceki aya oranla enflasyon yüzde bir oranında düşüş gösterdi.

Enflasyonda kaydedilen düşüşün piyasalarda bir süredir devam eden olumlu seyre ivme kazandırması bekleniyor. Nitekim Alman hükümeti daha önce yüzde 1,3 olarak belirlediği 2015 yılı büyüme hedefini bu hafta başında yüzde 1,5'e çıkardığını açıklamıştı.

Akaryakıt yüzde 9 ucuzladı

Geçen yılın aynı dönemine göre akaryakıt yüzde 9 oranında ucuzlarken gıdadaki düşüş yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Buna karşın hizmet sektöründe yüzde 1,2 oranında zam kaydedildi. Kiralar ise geçen yılın aynı dönemine göre yan giderler hariç yüzde 1,3 oranında zam gördü.

Euro Bölgesi/nde ise tüketici fiyat endeksi 2009'da yaşanan küresel mali krizin ardından ilk kez 2014 yılının Aralık ayında düşüşe geçmişti. Bölgede yıllık enflasyon oranı bu dönemde eksi yüzde 0,2 olarak tespit edilmişti. Euro Bölgesi'ndeki düşüşün de nedeni olarak enerji fiyatlarında yaşanan gerileme gösteriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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