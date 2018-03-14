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Ekonomi

Almanya'da enflasyon beklendiği gibi gerçekleşti

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart (DHA) – Almanya’da Şubat ayı enflasyon verisi beklendiği gibi yüzde 0

14 Mart 2018 14:47

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart (DHA) – Almanya’da Şubat ayı enflasyon verisi beklendiği gibi yüzde 0.5 olarak gerçekleşti ve yıllık bazda enflasyon yüzde 1.4 oldu.

Almanya Ulusal İstatistik Ofisi Destatis tarafından yapılan açıklamaya göre, Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya’da tüketici fiyat endeksi Şubat ayında beklendiği gibi yüzde 0.5 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon yine beklentiler doğrultusunda yüzde 1.4 olarak gerçekleşti.

Almanya’da enflasyon son üç aydır hız kesti. Ocak 2018’de yıllık enflasyon yüzde 1.6 olarak gerçekleşmişti.

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