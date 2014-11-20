Almanya'da 'enerji tasarrufu' kamu spotu, sosyal medyada rekor kırdı

Almanya'da Federal Çevre Bakanlığı'nın enerji tasarrufu ve çevreyi korumak için hazırladığı üç kamu spotu günün konusu oldu. Bakanlığın özellikle gençlerin ilgisini çekmek için hazırladığı seks içerikli spot, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Spotta eve geç gelen bir genç kız, anne ve babasını salonda seks yaparken yakalıyor. Genç kız şaşkın bakışların ardından ışığı kapatarak gidiyor. Bu kamu spotunda, 'Elektrik santralleri yerine seks' vurgusu yapılıyor.

Federal Çevre Bakanlığı'nın hazırladığı zombili kamu spotunda ise ısı tasarrufuna dikkat çekiliyor. Maço bir karakterin kullanıldığı üçüncü kamu spotu da akaryakıt tasarrufuna değiniyor.