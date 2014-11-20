T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da 'enerji tasarrufu' kamu spotu, sosyal medyada rekor kırdı

Almanya Çevre Bakanlığı, enerji tasarrufu için hazırladığı seks içerikli kamu spotuyla dikkat çekti

20 Kasım 2014 09:43

Almanya'da Federal Çevre Bakanlığı'nın enerji tasarrufu ve çevreyi korumak için hazırladığı üç kamu spotu günün konusu oldu. Bakanlığın özellikle gençlerin ilgisini çekmek için hazırladığı seks içerikli spot, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Spotta eve geç gelen bir genç kız, anne ve babasını salonda seks yaparken yakalıyor. Genç kız şaşkın bakışların ardından ışığı kapatarak gidiyor. Bu kamu spotunda, 'Elektrik santralleri yerine seks' vurgusu yapılıyor.

Federal Çevre Bakanlığı'nın hazırladığı zombili kamu spotunda ise ısı tasarrufuna dikkat çekiliyor. Maço bir karakterin kullanıldığı üçüncü kamu spotu da akaryakıt tasarrufuna değiniyor.

 

 

ETİKETLER

enerjikamu spotuenerji tasarrufudikkat çektiseks içeriklielektriksosyal medyarekor kırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24