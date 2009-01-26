Almanya'da en 'uyumsuz' grup Türkler

Almanya’da uyum konusunda yapılan bir araştırmanın sonuçları, daha bugün resmen kamuoyuna açıklanmadan büyük yankı buldu. Araştırmaya göre ülkedeki Türkler Almanya’nın en sorunlu etnik grubu.



‘Uyum iflas etti’, ‘Türkler uyumda son sırada’, ‘Türkler uyuma direniyor’ ve ‘Çok kültürlü toplum bitti’...sonuçları kamuoyuna duyurulmadan büyük tartışmalara neden olacağı anlaşılan araştırmayı Almanya’nın önde gelen gazetelerinin pazar günkü ana sayfaları işte bu başlıklarla duyurdu.



Federal Hükümet’e yakınlığıyla bilinen Berlin Nüfus ve Gelişme Enstitüsü tarafından hazırlanan araştırma, büyük çoğunluğu 40 yıldan fazla bu ülkede yaşayan Türklerin ağır bir uyum sorunu yaşadığı tezini ortaya atıyor.



3 milyonla en kalabalık Türkler



Hükümetin elindeki güncel demografik istatistik ve nüfus verilerinden yola çıkılarak derlenen araştırmada, Almanya’da yaşayan 15 milyon göçmen kökenli nüfusun içinde en kalabalık grubu 3 milyona yakın nüfusuyla Türklerin oluşturduğu belirtiliyor.



Verilere göre, Almanya’daki Türklerin yarısına yakını burada dünyaya gelenlerden oluşuyor, Alman vatandaşı olanların oranı ise yüzde 32. Türk göçmenler arasında ‘ev kadını’ oranı diğer azınlıklara kıyasla çok daha yüksek, aynı şekilde işsizlik konusunda da Türkler yüzde 25’le ilk sıradalar. Araştırmadaki en çarpıcı sonuçlar Türklerin eğitim düzeyi ile bağlantılı olanları. Buna göre, Almanya’da yaşayan Türkler eğitim alanında tüm göçmen gruplarının en arka sırasında, yüzde 30’unun elinde herhangi bir diploma bulunmuyor, lise mezunu oranı ise sadece yüzde 14. Almanlar arasında lise mezunu olanların oranı ise toplum genelinde yüzde 30.



Türk nüfusun sadece yüzde 1,2'si üniversiteye gidiyor. Burada büyüyen Türk gençlerinin diğer istatistik bilgileri de umutsuz bir tablo ortaya çıkarıyor,.ülkede yaşayan Türk gençlerinin yüzde 20’si okulu diplomasız terk ediyor, yüzde 35’i işsiz, yüzde 45’i ise fakirlik sınırında yaşıyor.



Araştırmayı değerlendiren ve Türklerin genelde Almanlardan uzak şekilde yaşadıkları tezini savunan uzmanlara göre, halen devam eden dil sorunu ve eğitim düzeyinin bu denli düşük olması, kültürel ve sosyal entegrasyonun da sınırlı kalmasına neden oluyor. Alman-Türk Ticaret Odası 2. Başkanı Nihat Sorgeç, uyumun eğitimle bağlantısını doğruluyor ve fırsat eşitsizliğinin büyük bir engel oluşturduğuna dikkati çekiyor.



Öte yandan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Federal İçişleri Bakanı Wolfgang Schauble, sonuçların özellikle Türklerle bağlantılı uyum sorunlarını olduğunu bir kez daha gösterdiğini, ancak Başbakan Merkel’in gündeme getirdiği ‘Uyum kursları’ yada ‘Türkiye’deki eşlerin buraya gelmeden Almanca öğrenmeleri zorunluluğu’ gibi önlemlerin, ilk olumlu sonuçları verdiğini ve Birlik Partileri’nin dört yıl daha hükümetde kalması halinde uyum problemin tümüyle çözüleceğini öne sürdü.



Bu arada Berlin’deki gözlemciler, araştırmanının diğer detaylarının da kamuoyuna tanıtılması sonrasında Türklerin uyum sorunu konusunun önümüzdeki günlerde Almanya gündeminin ana maddelerinden birini oluşturacağına kesin gözüyle bakıyorlar. (Amerika'nın Sesi)