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Dünya

Almanya'da emniyet müdürlüğü soyuldu

Camı kırıp içeri giren hırsızlar; liyakat nişanları, miğfer ve rütbe armaları gibi eşyaları çald

20 Eylül 2017 07:50

Almanya'da Berlin Emniyet Müdürlüğüne giren hırsızlar, madalya ve broşları çaldılar 

Berlin polisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dün akşam emniyet müdürlüğü binasına giren hırsız veya hırsızların buradaki tarihi askeri eşya ile eski emniyet amirlerine ait bazı madalya ve broşları çaldığı belirtildi.

Hırsızların pencerenin güvenlik demirini keserek içeri girdikleri kaydedilen açıklamada, çalınan ve maddi değeri yüksek olmayan eşyalar arasında liyakat nişanları, miğfer ve rütbe armalarının da bulunduğu vurgulandı.

Berlin Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan başka bir mesajda da olayla ilgili "Tamamen uyumuşuz." ifadesi kullanıldı.

 

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