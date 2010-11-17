-ALMANYA'DA EMEKLİLİK YAŞI 67'YE YÜKSELTİLDİ BERLİN (A.A) - 17.11.2010 - Alman hükümeti, emeklilik yaşının kademeli olarak 65'den 67'ye yükseltilmesini kabul etti. Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ursula von der Leyen, çalışan yaşlı insanların sayısının büyük ölçüde arttığını belirterek, emeklilik yaşının 2029 yılına kadar kademeli olarak yükseltilmesinin şart olduğunu savundu. Leyen, "Biz uzun yaşayanların ülkesi haline geldik" diye konuştu. Almanya'da yaşlıların genelde bugüne kadar olmadığı ölçüde sağlıklı olduğunu ve her bir emeklinin ortalama 18 yıl boyunca emeklilik maaşı aldığını kaydeden Leyen, emeklilik kasasının sürekli bir şekilde finanse edilebilmesi için herkesin daha uzun süre çalışması gerektiğini söyledi.