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Dünya

Almanya'da El Kaide'yle ilişkili 2 Türk'e hapis cezası

Almanya'da El Kaide'yi destekledikleri gerekçesiyle yargılanan Ömer Ö. ve Sermet İ, hapis cezasına çarptırıldı.

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - Almanya'da El Kaide ile ilişkileri olduğu gerekçesiyle yargılanan 2 Türk'e toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası verilirken yargılama sürecinde 100'den fazla şahit ve bilirkişinin dinledniği bildirildi.

Almanya'da Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde terör örgütü El Kaide'yi destekledikleri gerekçesiyle yargılanan Ömer Ö. ve Sermet İ, hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Ömer Ö’ye (32) El Kaide'ye üye olmak ve desteklemekten 6 yıl, Sermet İ'ye (32) de terör örgütüne yardımcı olmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Söz konusu kişilerin 2004 ile 2008 yılları arasında terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, Ömer Ö'nün iki olayda para ve savaş malzemesi tedarik ederek örgüte yardım ettiği ifade edildi.

Türkiye'den Adalet Bakanlığı ve Başsavcılığın, kararın alınmasından önce Ömer Ö'nün iadesini istediği kaydedildi.

Sıkı güvenlik önlemleri arasında yürütülen yargılama sürecinde 100'den fazla şahit ve bilirkişinin dinlendiği belirtildi.


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