Almanya'da ekonomik istikrar umut veriyor



Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) yaklaşık 40 yıldır, her sene sonunda ekonomi kuruluşlarına o yıl içindeki yatırımları, üretimleri ve istihdamları hakkında sorular yöneltir, yanıtlarını istatistik bilgileri olarak derler. Aynı zamanda iş çevrelerinin bir sonraki yıla ilişkin ekonomik beklentilerini de sorgular. Enstitünün düzenlediği ankete değişik sektörlerden temsilciler katılır. Son yapılan ankete 46 branştan işletme katıldı.

Alman Ekonomi Enstitüsü Direktörü Michael Hüther, görüşüne başvurulan sektör temsilcilerinin değişik branşları temsil ettiğini belirterek böylece anket sonunda genel ekonomik görünüm hakkında bir izlenim edinilebildiğini söyledi. Hüther, iki yıl önceki anket sonuçlarıyla kıyaslandığında Alman ekonomisinin mevcut durumunu istikrarlı bir tankere benzetti.

Kimi iyimser kimi karamsar

Sonuçlara göre 12 meslek örgütü kendi branşları için 2016'nın olumlu bir yıl olacağına inanıyor. 13 meslek örgütü ise karamsar. İstihdam konusunda da çekimserlik hakim. 12 meslek örgütü yeni eleman alımını planlarken, 12'si personel sayısını azaltmayı tasarlıyor. 17 örgütlenme yatırım tasarlıyor, beşi ise küçülme bekliyor.

Hüther en sıkıntılı sektörün bankacılık olduğunu belirtiyor. Yasal gerekliliklerin getirdiği mali külfetler ve düşük faizler bu sektörü etkilemiş. Hüther buna karşın üretim sektörünün canlanma beklediğini belirtiyor. Görüşüne başvurulan 29 branştan işletme, üretimlerini gelecek yıl artırmayı planlıyor. Yedi üretici firma ise azaltmaya gitme kararı aldı. İç pazardan gelen yoğun talep perakende ve hizmet sektöründe canlanma umudu yaratmış durumda.

Kimya ve elektronik endüstrileri durağan bir yıla hazırlanıyorlar. Otomobil endüstrisi, Volkswagen'daki (VW) egzoz gazı ölçümlerindeki manipülasyon nedeniyle kaygılı. İnşaat sektörü bir yandan patlama yaşarken diğer yandan uzman eleman sıkıntısı çekiyor. Açığı sığınmacıların kapatması bekleniyor. Ama Hüther bunun beş yıldan önce gerçekleşmesine mümkün gözüyle bakmıyor.

Çin ve Rusya kaygı veriyor

Uzmana göre Alman ekonomisinin diğer bir sorunu da gelişmekte olan ülkeler. Bu ülkelerin karşı karşıya olduğu krizlerin Alman ekonomisine de ihracat noktasında olumsuz yansımasından endişe ediliyor. Alman Ekonomi Enstitüsü Direktörü Michael Hüther özellikle Çin'in durumunun kaygı verici olduğunu belirterek, "Bu denli büyük bir ekonominin bir gelişim modeline dönüştürülmesi nasıl mümkün olabilir? Hindistan'ın da önemli sorunları var. Rusya ise bir yandan yaptırımlar diğer yandan düşük petrol fiyatları nedeniyle baskı altında" diye konuşuyor.

Ancak içerdeki ve dışarıdaki tüm gelişmelere rağmen Alman ekonomisinin istikrarlı seyrini sürdüreceğini ifade eden Hüther olumsuzluklara karşı önlemlerin de alındığını belirterek sözlerini, "Fotoğrafa genel olarak bakıldığında, bu tanker bir şekilde yoluna devam eder denilebilir. Zira çok sağlam, rotası belli ve temel bir hızı da var. Dünya denizlerinde olup bitenler endişeye yol açacaktır ama bunlar bir şekilde bertaraf edilir" şeklinde tamamlıyor.