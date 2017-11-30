Almanya'da ekonomik canlanma işsizliği daha da geriletti

Almanya'daki işsizlerin sayısı birleşme sonrasının en düşük seviyesine indi. Sonbahardaki ekonomik canlanmayla birlikte Kasım ayında kayıtlı işsizlerin sayısı 2 milyon 368 bine geriledi. 1991 yılının Kasım ayından bu yana işsiz sayısı bu rakamın altına inmemişti.

İşsiz sayısı bir ayda 20 bin azaldı. 2016 yılının Kasım ayını izleyen 12 ayda işsizlikte 164 binlik gerileme kaydedildi. İşsizlik oranı aylık bazda binde birlik gerilemeyle yüzde 5,3'e indi. Federal İş Kurumu istihdam piyasasındaki olumlu gelişmenin devam ettiğini, sigortalı işlerle işgücü talebinde artış kaydedildiğini bildirdi.

Mevsimlik faktörlerden arındırılmış rakamlara göre, iş arayanların sayısında da azalma oldu. Kısa süreli işsizlikten etkilenenlerin sayısı 18 bin olarak kayıtlara geçti.

İstihdama paralel olarak sosyal sigorta zorunluluğu olan işlerde çalışan sayısı da belirgin şekilde artarken, Almanya'nın ekonomik bakımdan faal nüfusu bir ayda 41 binlik artışla 44 milyon 740 bine çıktı. Sigortalı işlerde çalışanların sayısı 33 milyona yaklaşırken işgücü talebindeki dinamik artış da devam ediyor. Eleman aranan işlerin sayısı son 12 ayda 91 binlik artışla 772 bine ulaştı.

Euro Bölgesi de düzelme yolunda

Euro Bölgesi'ndeki işsizlik oranı da 2009 yılının Ocak ayından bu yana gerileyerek yüzde 8,8'e indi. AB istatistik kurumu EUROSTAT'ın verilerine göre, işsizlerin sayısı Eylül ayında 88 bin, 2016 yılının Ekim ayından 2017 Kasım'ına kadar ise 1 milyon 473 bin azaldı. Finans krizi sırasında yüzde 12'ye kadar çıkan Euro Bölgesi işsizlik oranı ekonomik canlanma sayesinde hızla gerilemeye başlamıştı. AB ülkelerinin istihdam ile bağlantılı problemlerinin başında gençler arasındaki işsizlik geliyor.

İşsizlik ülkeden ülkeye önemli farklılık gösteriyor. İşsizlik oranı Yunanistan'da yüzde 20, İspanya'da ise yaklaşık yüzde 17'yi bulurken Almanya yüzde 3,6'lık işsizlik oranıyla işsizlikle mücadelede başarılı olan Euro Bölgesi ülkelerinin başında geliyor. Farklı hesaplama metotlarına başvurulduğu için Almanya'nın Ekim ayı işsizlik oranını EUROSTAT yüzde 3,6, Federal İş Kurumu ise yüzde 5,4 olarak açıkladı.

DW/dpa/Reuters,AG/CÖ

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