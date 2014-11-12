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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'da ekonomi tekliyor

Uzmanlara göre Alman ekonomisi hız kesiyor. Sonbahar tahmin raporu karamsarları haklı çıkardı.

12 Kasım 2014 12:54


Uluslararası anlaşmazlıklar, ihracat beklentilerine güvensizliğin hakim olması ve hükümetin sıkı tasarruf politikası Almanya'nın ekonomik canlanma umutlarına gölge düşürüyor. Federal Hükümet'in beş ekonomi profesöründen oluşan ekonomik danışma kurulu, konjonktürdeki durgunluğun önceki tahminlerden de ağır olacağı sonucuna vardı. Bugün Başbakan Angela Merkel'e sunulacak olan sonbahar ekonomik tahmin raporuna göre Alman ekonomisi 2015 yılında sadece yüzde 1 oranında büyüyebilecek.

Ekonomistlerin tahminleri hükümetin beklentilerinden daha kötümser çıktı. Ekonomi Bakanlığı da büyüme oranı beklentilerini düşürerek önümüzdeki yıl yüzde 1,3'lük büyümenin mümkün olacağını duyurmuştu. "Beş bilgeler" olarak da adlandırılan danışma kurulu 2014 tahmini büyüme hızını da yüzde 1,9'dan yüzde 1,2'ye düşürdü. Tahmin raporunda, ilkbaharda kendini gösteren ani canlanmanın küresel krizler ve Euro Bölgesi'ndeki durgunluğun aşılamaması yüzünden sekteye uğradığı belirtiliyor. Ekonomi uzmanları hükümetin izlediği enerji, istihdam ve sosyal politikaların da konjonktürü frenlediği sonucuna varmışlar.

İstihdam umut veriyor

Almanya hükümeti büyümeyi teşvik amacıyla borçlanmadan 10 milyar euroluk ek yatırım programı başlatmayı kararlaştırmıştı. Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ek yatırımların dengeli bütçe hedefini tehlikeye sokmayacağını açıklamıştı. Alman istihdam piyasası sağlam görünüyor. Ekonomik danışma kurulunun tahminlerine göre, ekonomik bakımdan faal nüfus bu yıl 42 milyon 641 bin, 2015 yılında ise 42 milyon 795 bin olacak ve Almanya bir istihdam rekoru daha kıracak. Bu ve önümüzdeki yıllarda işsizlik oranının yüzde 6,7'de kalacağı tahmin ediliyor. İstihdamdaki artışın tüketim harcamaları üzerinde olumlu etkisinin olacağına da raporda yer veriliyor.

Almanya'nın önde gelen branş temsilcilikleri son zamanlarda ekonomik beklentilerini düşürmüştü. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği bazı işletmelerde kısa mesaiye geçilebileceğini ancak karamsarlığa kapılmak için neden bulunmadığını duyurmuş, Alman Sanayiciler Birliği de ihracat beklentilerini düşürmek zorunda kaldıklarını bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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