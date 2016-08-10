"Almanya'da ek güvenlik önlemleri kapsamında çifte vatandaşlık kaldırılabilir"

Almanya'da terörle mücadele kapsamında başvurulacak yeni önlemler kapsamında çarşaf yasağı getirilmesi ve çifte vatandaşlık hakkının kaldırılması öngörülüyor.

NTV'nin Redaktionsnetzwerk’i kaynak gösterdiği haberine göre, Hristiyan Birlik Partilerine CDU/CSU mensup içişleri bakanları, güvenlik gerekçesiyle yasaları sertleştirmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanlarının 18-19 Ağustos tarihlerinde “Berlin Açıklaması” adıyla kamuoyuna deklare etmeye hazırlandıkları belirtilen taslak metinde, polis sayısının artırılmasından çifte vatandaşlık hakkının iptaline, burka ve çarşaf yasağına kadar bir dizi değişiklik öngörülüyor.

Son olarak Köln’de gerçekleştirilen “Darbeye karşı demokrasi” mitingi nedeniyle çifte vatandaşlık tartışmaları alevlenmişti. Habere göre, içişleri bakanları uyumu engellediğini savundukları çifte vatandaşlığı “Yabancı ülkelerin politikaları için harekete geçenlere Almanya’yı terk etmelerini öneririz” diyerek, kaldırmaya hazırlanıyor.

Taslak metinde burka ve çarşaf gibi vücudu tamamen kapatan giysilerin de yasaklanmasının istendiği, ayrıca yabancı organizasyonlar tarafından camilerin finanse edilmesinin engellenmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Alman vatandaşı olmayan ve şiddet ve nefret aşılayan kişilerin de Almanya’dan sınırdışı edilmeleri öngörülüyor. Aynı şekilde yabancı terör örgütleri saflarına katılarak savaşan, çifte vatandaş konumundaki kişilerin Alman vatandaşlıklarının iptali de planlanan değişiklikler arasında yer alıyor.

Güvenlik önlemleri çerçevesinde Alman polisinin sayısının da artırılması, 2020 yılına kadar 15 bin polisin daha göreve başlaması öngörülüyor. Bu kapsamda polislere vücut kamerası ve uzun namlulu silahlar verilmesi ve polisin kamuya açık yerlerde daha sık görünür olması da alınması planlanan önlemler arasında bulunuyor.

Öte yandan güvenlik önlemleri çerçevesinde Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin de yarın bir dizi önlem açıklaması bekleniyor. Basına yansıyan haberlere göre, de Maiziere’nin açıklaması beklenen önlemler arasında suça karışan yabancıların sınır dışı edilmelerinin kolaylaştırılması ve doktorların hastalara ilişkin verileri güvenlik birimleriyle paylaşmasının sağlanması gibi hususlar bulunuyor.